Samstagabend-Show mit Gastgeberin Beatrice Egli im Ersten / mit dabei sind auch Peter Maffay, Bülent Ceylan, „Tanz der Vampire“ und Mireille Mathieu

Beatrice Egli präsentiert eine neue Ausgabe ihrer Musik- und Unterhaltungsshow. „Die Beatrice Egli Show“ bekommt dafür einmalig einen neuen Sendeplatz: Sie wird am Samstag, 15. April 2023 um 20:15 Uhr ausnahmsweise im Ersten ausgestrahlt und ist zeitgleich im Schweizer Fernsehen SRF 1 zu sehen. Gäste sind unter anderem Roland Kaiser, Mireille Mathieu, Peter Maffay, Bülent Ceylan, „Pur“, Nik P., Ute Freudenberg, Johnny Logan und Gregor Hägele. Hinzu kommen unter anderem Luna Klee, Lucas Fischer, Marina Marx, Camille, der „Canzonetta Kinderchor“, das Schattentheater „Amazing Shadows“ und das Stuttgarter Musical „Tanz der Vampire“. „Die Beatrice Egli Show“ ist nach der Ausstrahlung im Ersten auch in der ARD Mediathek zu sehen.

Beatrice Egli: „Wo mein Name draufsteht, da steckt mein Herz drin“

„Ich freue mich auf einen unvergesslichen Abend mit großartiger Musik, mit sehr starken und emotionalen Geschichten und auch ein paar Überraschungen, die ich natürlich noch nicht verraten darf“, sagt Beatrice Egli und freut sich auf ihre Rolle als Gastgeberin. „Es ist etwas ganz Besonderes und auch eine Ehre, den Künstlerinnen und Künstlern, die in meiner Show zu Gast sind, den Teppich auszurollen, sie willkommen zu heißen und einen unvergesslichen Abend gemeinsam zu schaffen. Wo mein Name draufsteht, da steckt mein Herz drin. Und das wird man spüren und fühlen.“ Und weiter: „Ich würde mich sehr freuen, wenn am 15. April 2023 ganz viele den Samstagabend zuhause verbringen und den Fernseher einschalten.“

Französische Sängerin Mireille Mathieu erstmals wieder im Fernsehen

„Die Beatrice Egli Show“ ist Teil einer Showkooperation zwischen SWR, MDR und SRF. Es gibt sie seit April 2022. Sie ist im Allgemeinen im SWR Fernsehen, MDR Fernsehen und SRF zu sehen. Die Ausstrahlung am 15. April 2023 im Ersten ist somit eine Besonderheit. Es ist die dritte Ausgabe der Show. Musik mehrerer Genres und Unterhaltung stehen im Mittelpunkt. Große Künstler:innen stehen ebenso auf der Bühne wie Newcomer:innen. Zu den Highlights gehört diesmal zum Beispiel der Auftritt von Mireille Mathieu. Die französische Sängerin ist erstmals seit längerer Zeit wieder im Fernsehen zu sehen und präsentiert bei Beatrice Egli ihre größten Hits und Evergreens. Zu sehen sein werden zudem unter anderem die jungen Künstler:innen Gregor Hägele, Luna Klee und Lucas Fischer, denen die Show die große Bühne bietet.

Gänsehautmomente mit der„Beatrice Egli Show“ im Ersten

„Wir freuen uns auf das Gastspiel von Beatrice Egli und ihrer Show im Ersten“, sagt Christian Kleinau, Leiter Show und Musik beim SWR: „Es wird ein Abend voller Gänsehautmomente.“ Und weiter: „Dass die Beatrice Egli Show für die Frühjahrsausgabe in diesem Jahr ins Erste wechselt, ist ein schönes Zeichen für ihren Erfolg und für die große Beliebtheit unserer Moderatorin Beatrice Egli.“

Sendung

„Die Beatrice Egli Show“

Samstag, 15. April 2023, 20:15 Uhr im Ersten und in SRF 1, danach in der ARD Mediathek.

