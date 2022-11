Musik und große Unterhaltung: „Die Beatrice Egli Show“

Neue Ausgabe der Samstagabend-Show mit Gastgeberin Beatrice Egli / u.a. mit Andrea Berg, Maite Kelly und Chris Norman / 26.11.22, 20:15 Uhr, u.a. im SWR Fernsehen.

Musikfans können sich freuen: Beatrice Egli präsentiert mit dem SWR eine neue Ausgabe ihrer Musik- und Unterhaltungsshow: „Die Beatrice Egli Show“ wird am Samstag, 26. November 2022 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen, MDR Fernsehen und Schweizer Fernsehen SRF ausgestrahlt. Zudem ist sie in der ARD Mediathek zu sehen. Mit dabei sind u. a. Andrea Berg, Maite Kelly, Chris Norman, Sophia, Höhner, Ireen Sheer, Marie Reim, Münchener Freiheit, Bastian Baker mit dem Arial Duo des Schweizer Zirkus Knie, Yike Ou, Seelemann, Highland Saga und KUNZ. Beatrice Egli legt in ihrer Show Wert auf eine breite musikalische Vielfalt und freut sich auf ihre Gäste. An der Produktion der Show mit Gastgeberin Beatrice Egli sind – wie bereits bei der Premiere im April 2022 – SWR, MDR und SRF beteiligt.

Beatrice Egli: „Großartige Künstler und tolle Überraschungen”

„Natürlich freue ich mich auf die zweite ‚Beatrice Egli Show‘ – und wie! Ich verspreche eine vielseitige Show mit großartigen Künstlern und tollen Überraschungen“, sagt Beatrice Egli: „Wir werden emotionale Momente, spannende Geschichten und aufsehenerregende Showacts aus dem Schlager- und Popbereich erleben.“ Weiter sagt die Schweizer Sängerin und Moderatorin: „Ich möchte mein Publikum einladen, für zwei Stunden mit mir und meinen Gästen einen unbeschwerten und schönen Abend unter Freunden zu erleben. Das wird ein unvergesslicher Abend mit vielen Highlights, großen Showauftritten, lustigen Momenten und ganz viel Stimmung. Durch die großartige Studiokulisse in Berlin werden wir jeden einzelnen Moment der Sendung zu etwas Besonderem machen.“

Die Höhner, Ireen Sheer und Weltstar Chris Norman

Musikalisch verspricht „Die Beatrice Egli Show“ einige Highlights. Ireen Sheer, die ihren Abschied von der Bühne angekündigt hat, absolviert eine ihrer letzten Fernsehauftritte. Höhner-Frontmann Henning Krautmacher, der nicht mehr auftreten wird, blickt zurück und ist bei Beatrice Egli gemeinsam mit seinem Nachfolger Patrick Lück und der Band zu Gast. Die Höhner begehen in diesem Jahr ihr 50. Bandjubiläum. Auch Weltstar Chris Norman bereichert „Die Beatrice Egli Show“ und steht u.a. in einem Duett mit Yike Ou auf der Bühne.

Musik und Unterhaltung stehen bei der „Beatrice Egli Show“ im Mittelpunkt

Es ist die zweite Ausgabe der „Beatrice Egli Show“. Beatrice Egli hat 2021 für den SWR mit „SWR Schlager – Die Show“ zwei große Samstagabend-Shows moderiert. Im April 2022 präsentierte sie erstmals „Die Beatrice Egli Show“. Diese ist auf Beatrice Egli als Gastgeberin zugeschnitten. Musik und Unterhaltung stehen im Mittelpunkt.

„Die Beatrice Egli Show“ im Fernsehen

Samstag, 26. November 2022, 20:15 Uhr SWR Fernsehen, MDR Fernsehen und Schweizer Fernsehen SRF 1

„Die Beatrice Egli Show“ in der ARD Mediathek

Nach Ausstrahlung gibt es „Die Beatrice Egli Show“ auch in der ARD Mediathek.

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Jürgen Ruf E-Mail: juergen.ruf@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist*innen beantwortet. Zuschauer*innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.