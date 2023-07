Gemeinsame Produktion von SWR und WDR „Die Flut – Warum musste Johanna sterben?“ über die Flutkatastrophe 2021 / Sechs Folgen seit 1. Juli 2022 in der ARD Audiothek / Preis für „Beste Recherche“ und Preis für „Bestes Skript / Beste:r Autor:in“

Der gemeinsame Podcast von SWR und WDR „Die Flut – Warum musste Johanna sterben?“ hat den Deutschen Podcast Preis in den Kategorien „Beste Recherche“ und „Bestes Skript / Beste:r Autor:in“ erhalten. Der Deutsche Podcast Preis wurde von führenden Akteur:innen aus der Audiobranche ins Leben gerufen und in diesem Jahr zum vierten Mal verliehen. 2023 wurden insgesamt 999 Podcasts aus ganz Deutschland in sechs Kategorien eingereicht. Die Preisverleihung, veranstaltet von der Radiozentrale und Partner:innen, fand am 6. Juli 2023 im Prince Charles in Berlin statt.

Gemeinsam in der ARD Großes schaffen

Monica Mellino, SWR Hauptabteilungsleiterin Zentrale Entwicklung und Regionen RP, gratuliert den Macher:innen: „Wir sind sehr stolz auf diesen Preis. Der Erfolg von ‚Die Flut - Warum musste Johanna sterben?‘ zeigt, wie wichtig es ist, in Kooperationen die richtigen Partner zusammenzubringen, um in der ARD gemeinsam etwas Großes zu schaffen.“

„Die Flut – Warum musste Johanna sterben?“

Im Podcast „Die Flut – Warum musste Johanna sterben?“ geht es um den Tod der 22-jährigen Johanna Orth aus Bad Neuenahr-Ahrweiler, die in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 bei der Ahrflut ums Leben kam. Der sechsteilige Podcast arbeitet die Flutkatastrophe detailliert auf – zunächst am Beispiel von Johannas Schicksal, später widmet er sich auch den politischen Verantwortlichkeiten. Die Folgen wurden zum ersten Jahrestag im Juli 2022 veröffentlicht und inzwischen über 600.000 Mal in der ARD Audiothek und auf den bekannten Plattformen abgerufen.

Folge 7: „Ein neues Leben“ ab 7. Juli 2023 in der ARD Audiothek

Zwei Jahre nach der verheerenden Flutkatastrophe trifft Host Marius Reichert erneut auf Johannas Eltern und fragt, was in den vergangenen Monaten passiert ist und wie sie es schaffen, ihr Leben ohne Johanna neu zu gestalten. Auch zeichnet die Update-Folge die politischen Entwicklungen des letzten Jahres mit dem Rücktritt des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz und den Ergebnissen aus dem Untersuchungsausschuss nach.

Der Podcast ist eine Koproduktion von SWR und WDR. Die neue Folge ist ab 7. Juli 2023 in der ARD Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.

