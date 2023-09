Deutscher Fernsehpreis für die beiden Komponisten der Filmmusik zur SWR Serie

Der deutsche Fernsehpreis für die beste Musik Fiktion geht in diesem Jahr an Max Filges und Christoph Schauer für ihre Musik zur SWR Serie „Höllgrund“. Die beiden Filmkomponisten erhielten den Preis am Abend im Rahmen der „Nacht der Kreativen“ beim Deutschen Fernsehpreis 2023. Der achtteilige Schwarzwald-Thriller „Höllgrund“ wurde im September 2022 mit großem Erfolg in der ARD Mediathek publiziert.

Schwarzwald mit Hackbrett

Max Filges und Christoph Schauer kreierten mit ihrer Musik einen eindringlichen Beitrag zur Atmosphäre der Serie „Höllgrund“ und setzten dabei als zentrales Element das Hackbrett ein. Akustisch auf unterschiedliche Art gespielt und vielfältig elektronisch verfremdet begleitet die Musik die zunehmende Skurrilität der Dorfwelt, in der „Höllgrund“ spielt. In der Serie von Creator Marc O. Seng kommt es zu einer ganzen Reihe mysteriöser Todesfälle. In der Folge wird nicht nur die Beschaulichkeit fragwürdig, auch dem vertrauten Klischee des allzeit guten Landarztes geht es erbarmungslos an den Kragen. In der Regie von Lea Becker und Hanno Olderdissen spielten Lou Strenger, August Wittgenstein, Heiner Lauterbach, Ulrike C. Tscharre, Andreas Anke, Nicki von Tempelhoff, Alissa Atanassova, Guido Renner, Heiner Hardt und Michaela Caspar. Eine Produktion von Studio Zentral für den SWR. Produzent der Serie ist Lasse Scharpen, Producer Hannes Höhn, die Redaktion liegt bei Katharina Dufner.

Alle Folgen von „Höllgrund“ sind in der ARD Mediathek zu finden.

