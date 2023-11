„Demokratieforum Hambacher Schloss: Was ist gerecht?“

Was ist gerecht? Eine Frage, die viele Menschen beschäftigt, da sie ihr alltägliches Leben berührt: im Kindergarten, im Job, im Alter. Sollen diejenigen mehr Unterstützung erfahren, die mehr brauchen? Was macht es mit einer Gesellschaft, wenn viele Menschen von ihrer Arbeit nicht mehr leben können, während andere leben können, ohne zu arbeiten? Wie viel Sprengstoff liegt in einer ungleichen Gesellschaft? Darüber diskutiert Michel Friedman mit der Journalistin und Autorin Teresa Bücker, der Bundestagsabgeordneten Linda Teuteberg (FDP) und Marcel Fratzscher, Direktor des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), beim „Demokratieforum Hambacher Schloss“. Die Sendung wird am Mittwoch, 22. November 2023, ab 19 Uhr im Hambacher Schloss aufgezeichnet und ist ab Freitag, 24. November, in der ARD Mediathek und ARD Audiothek abrufbar, am Samstag in SWR Aktuell Radio zu hören und am Sonntag, 25. November, um 11:15 Uhr im SWR zu sehen.