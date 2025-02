SWR Demokratieforum Hambacher Schloss mit Michel Friedman und Gästen am 26. Februar 2025

Die Vorzeichen für die neue Bundesregierung könnten schwieriger nicht sein. Welche Regierungskoalition auch immer sich nach der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 herausbilden wird – die Liste der Herausforderungen ist lang. Mit Michel Friedman diskutieren zum Thema „Letzte Chance für die Demokratie? – Was jetzt getan werden muss“ beim SWR Demokratieforum auf dem Hambacher Schloss die Autorin Jagoda Marinić, der Politikwissenschaftler Volker Kronenberg und der Präsident des ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Achim Wambach, der auch Mitglied im Deutschen Ethikrat ist. Das Gespräch ist ab Freitag, 28. Februar 2025, in der ARD Mediathek abrufbar und wird am Sonntag, 9. März 2025 um 8:20 im SWR ausgestrahlt. Auf dem SWR Youtube Kanal werden die Höhepunkte veröffentlicht. Zum Hören ist die Diskussion in SWR Aktuell Radio und hr INFO sowie als Podcast in der ARD Audiothek .

Multiple Herausforderungen

Wohnungsnot, Rente, Inflation. Die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft sind schlecht. Die Verteidigung fordert enorme finanzielle Anstrengungen. Im Streit um den Kurs bei der Migrationspolitik und um eine Zusammenarbeit mit der AfD gehen Hunderttausende auf die Straße. Es fehlt an Geld in den wichtigsten Bereichen. Das wirft Grundsatzfragen auf wie zum Beispiel die Diskussion um die Schuldenbremse und das Bürgergeld. Doch woran liegt es, dass die Gesellschaft und ihre gewählten Repräsentanten so wenig bereit sind für Veränderungen?

Enttäuschungen, Unzufriedenheit, Krisen. Was macht das mit der Demokratie?

Die Wähler sind enttäuscht vom politischen Berlin: Im aktuellen ARD-Deutschland Trend bekommen alle Spitzenkandidaten kritische Bewertungen. Der Bonner Politologe Volker Kronenberg sagt, die Stimmung sei dramatisch schlecht und die Unzufriedenheit mit den staatstragenden Parteien und der Regierung extrem groß. Die Schriftstellerin und Podcasterin Jagoda Marinić beschäftigt sich damit, wie Zuwanderung und ein Miteinander der Kulturen zu einem besseren Deutschland führen können. „Die Säle der Gleichgesinnten zu verlassen, das ist wichtig“, sagt Marinić. Sie kennt die ambivalente Haltung der Deutschen gegenüber Zuwanderung – Marinić war jahrelang Leiterin des interkulturellen Zentrums in Heidelberg.

Quo vadis Deutschland?

Was muss die Politik jetzt tun, um einer zutiefst verunsicherten Gesellschaft jene Orientierung zu geben, die Demokratie noch möglich macht? Wie lange besteht die Demokratie noch so, wie wir sie kennen? Wenn die nächste Regierung versagt, droht spätestens 2029 eine politische Gemengelage, die im schlimmsten Fall eine extremistische und undemokratische Mehrheit in Deutschland zur Folge hat.

SWR Demokratieforum Hambacher Schloss: „Letzte Chance für die Demokratie? – Was jetzt getan werden muss“

Samstag, 28. Februar 2025, um 00:15 Uhr und Sonntag, 9. März 2025, um 8:20 Uhr im SWR TV. Das Gespräch läuft auch in SWR Aktuell Radio und auf HR Info, als Podcast in ARD Audiothek und ist ab 28. Februar als Aufzeichnung in der ARD Mediathek verfügbar. Auf dem SWR Youtube Kanal werden Highlights und Shorts veröffentlicht.

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Claudia Lemcke E-Mail: claudia.lemcke@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.