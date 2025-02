SWR Demokratieforum Hambacher Schloss mit Michel Friedman und Gästen am 26. Februar 2025

Die Vorzeichen für die neue Bundesregierung könnten schwieriger nicht sein. Welche Regierungskoalition auch immer sich nach der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 herausbilden wird – die Liste der Herausforderungen ist lang. Mit Michel Friedman diskutieren zum Thema „Letzte Chance für die Demokratie? – Was jetzt getan werden muss“ beim SWR Demokratieforum auf dem Hambacher Schloss die Autorin Jagoda Marinić, der Politikwissenschaftler Volker Kronenberg und der Präsident des ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Achim Wambach, der auch Mitglied im Deutschen Ethikrat ist. Das Gespräch ist ab Freitag, 28. Februar 2025, in der ARD Mediathek abrufbar und wird am Sonntag, 9. März 2025 um 8:20 im SWR ausgestrahlt. Auf dem SWR Youtube Kanal werden die Höhepunkte veröffentlicht. Zum Hören ist die Diskussion in SWR Aktuell Radio und hr INFO sowie als Podcast in der ARD Audiothek .