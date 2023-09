Schlechtes Internet, Zugausfall, lange Wartezeiten für Termine beim Facharzt oder Bürgeramt – viele Bürger:innen erleben jeden Tag, dass alltägliche Dinge nicht funktionieren. Zu Reform- und Investitionsstau kommen noch Inflation und Rezession. Viele Menschen haben längst den Eindruck, dass die Politik nicht in der Lage ist, die Probleme zu lösen. Welche Folgen hat das für das Vertrauen in die Demokratie? Beim „Demokratieforum Hambacher Schloss“ diskutiert Michel Friedman über das Thema „Demokratie in der Krise – oder Krise der Demokraten?“ mit der Bundesvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen Ricarda Lang, dem Populismusforscher Marcel Lewandowski und Ursula Münch, Direktorin der Akademie für Politische Bildung Tutzing, am Sonntag, 17. September 2023, um 11:15 Uhr im SWR Fernsehen. Die Sendung wird am Mittwoch, 13. September 2023, ab 19 Uhr im Hambacher Schloss aufgezeichnet.