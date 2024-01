Lehrermangel, schleppende Digitalisierung, Lerndefizite und fehlende Bildungsgerechtigkeit – es steht nicht gut um Schule und Bildung in Deutschland. Was macht modernes, zukunftsfähiges Lernen aus? Beim „Demokratieforum Hambacher Schloss“ diskutiert Michel Friedman über das Thema „Bildung 3.0 – Modernes Lernen zwischen Krise und KI“ mit dem Autor, Bildungs-Blogger und Lehrer Bob Blume, der Juso-Vorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Jessica Rosenthal (SPD) und dem Bildungsforscher Prof. Dr. Kai Maaz am Sonntag, 2. Juli 2023, um 11:15 Uhr im SWR Fernsehen. Die Sendung wird am Mittwoch, 28. Juni 2023, ab 19 Uhr im Hambacher Schloss aufgezeichnet.

Bob Blume ist Blogger, Lehrer, Bildungsaktivist und Host des SWR3-Podcasts "Die Schule brennt" SWR Niko Neithardt Lehrerin und Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal, die als SPD-Bundestagsabgeordnete im Bildungsausschuss sitzt SWR S.H. Schroeder Kai Maaz, Professor an der Universität Frankfurt am Main und Direktor des Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation SWR Britta Huening Michel Friedman moderiert das Demokratieforum Hambacher Schloss seit 2019. SWR Nicci Kuhn Das Hambacher Schloss, die Wiege der deutschen Demokratie. © SWR SWR