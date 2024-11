„Demokratieforum Hambacher Schloss: „Autokraten im Aufwind – Demokratie in Gefahr?“

SWR Demokratieforum Hambacher Schloss mit Michel Friedman und Gästen am 20. November 2024

Wie steht es in Europa um die Demokratie? Sind Werte wie Freiheit, Gleichheit und die Unveräußerlichkeit der Menschenrechte noch selbstverständlich? Oder gibt es zunehmend mehr Herrscher, auch in Europa, die dabei sind, den Begriff „Demokratie“ umzuetikettieren? In den USA, dem Mutterland der Demokratie, zeigt Donald Trump mehr oder weniger offen, dass er die Nation umbauen will in ein autoritäres Regime. Wie sehr bestimmen bereits Autokraten das Weltgeschehen? Und was kann die Demokratie dem entgegensetzen? Mit Michel Friedman diskutieren beim SWR Demokratieforum auf dem Hambacher Schloss die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des EU-Verteidigungsausschusses, der Schriftsteller Ilija Trojanow und Irene Hahn-Fuhr, Politologin und Geschäftsführerin des Zentrum Liberale Moderne in Berlin, zum Thema „Autokraten im Aufwind – Demokratie in Gefahr?“. Das Gespräch wird Freitagnacht, 22. November 2024, um 00:00 Uhr und Sonntag, 24. November 2024 um 8:20 im SWR ausgestrahlt und ist anschließend in der ARD Audiothek und in der ARD Mediathek verfügbar. Auf dem SWR Youtube Kanal werden die Höhepunkte veröffentlicht.

Autokraten sind im Aufwind

Was kann noch als Demokratie gelten, welche Regierung nennt sich zwar so, hat aber klar autokratische Merkmale? EU-Ratspräsident Viktor Orban zeigt seit Jahren in Ungarn, wie man eine Demokratie aushöhlt: Umgebaut wird das System vor allem durch Eingriffe ins Justizsystem, die Kontrolle der Medien und populistische Rhetorik. Orban ist nicht alleine, im EU-Parlament haben sich rechte Bündnisse formiert.

Laute Parolen wie „Make Europe great again“, finden offenbar Anklang! In Deutschland sind Populisten auf dem Vormarsch, das Vertrauen in die Demokratie sinkt. Eine aktuelle Studie der Universität Leipzig zeigt: Die Demokratie, wie sie in Deutschland gestaltet wird, findet nur noch bei 42 Prozent der Befragten Anklang. Im Jahr 2022 waren es noch 58 Prozent. Soziale Netzwerke wie X oder TikTok werden für Parteien zu Instrumenten populistischer Beeinflussung. Politik wird gemacht über verkürzte Inhalte und das Wecken von Emotion wie Hass und Neid.

Doch wie die Demokratie bewahren? Bisher war Verlass darauf, dass sich die USA in der Verantwortung sehen für sie westliche Welt und deren demokratische Werte. Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagt: „Viel zu lange hat Europa zugesehen und gehofft, dass es anders läuft, statt sich auf neue Zeiten vorzubereiten. Wir müssen in Europa nun wegkommen von wachsweichen Ansagen und uns stattdessen neu erfinden.“

Im Austausch mit dem Publikum

Beim SWR Demokratieforum auf dem Hambacher Schloss können am 20. November alle Gäste im Saal im Anschluss an die Podiumsdiskussion live Fragen stellen. Die Veranstaltung ist ausgebucht.

