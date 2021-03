Als weitere Gäste begrüßt Guido Cantz in der SWR Samstagabendshow am 17. April live im Ersten unter anderem Horst Lichter und Jürgen Vogel

In der ersten „Verstehen Sie Spaß?“-Ausgabe des Jahres präsentiert Guido Cantz wieder jede Menge Spaßfilme mit der versteckten Kamera und begrüßt im Studio zahlreiche prominente Gäste – von denen manch einer selbst in die Falle tappte oder als Lockvogel für die Sendung im Einsatz war. Das Erste überträgt die große Samstagabendshow des SWR am 17. April ab 20:15 Uhr live aus den Bavaria Studios in München.

Chaos auf vier Pfoten: Victoria Swarovskis Welpe Winnie auf Abwegen

Winnie ist der ganze Stolz von Victoria Swarovski – und normalerweise weicht Frauchen nicht von der Seite des wuscheligen Welpen. Doch für die erste Live-Show von „Let’s Dance“ muss die Moderatorin wohl oder übel eine Ausnahme machen und engagiert kurzerhand ihre Schwester Paulina als Hundesitterin, um mit Winnie im Hotel auf sie zu warten. Als sie nach einem langen Abend zurückkehrt, folgt die Hiobsbotschaft: Winnie ist weg – und offenbar für ein heilloses Chaos im Hotel verantwortlich. Victoria hat keinen blassen Schimmer, dass Paulina mit „Verstehen Sie Spaß?“ unter einer Decke steckt und ihr Liebling ganz in der Nähe ist…

Abgefahren! Horst Lichter durchleidet Oldtimer-Albtraum

Schicke Oldtimer sind Horst Lichters Leidenschaft – und natürlich lässt der TV-Koch und Moderator sich zu einem Interviewtermin mit einem renommierten Automagazin nicht zweimal bitten. Das Gespräch soll in der Motorworld Köln stattfinden, wo Lichter für eine Fotostrecke außerdem in seinem Oldtimer posieren soll, der sein Ein und Alles ist. Damit sein wertvolles „Schätzchen“ noch aufwendig in Szene gesetzt werden kann, hat ein Spezialtransport den Wagen bereits im Vorfeld abgeholt – denkt Lichter. Doch als er in Köln ankommt, trifft ihn fast der Schlag: Nicht nur, dass niemand von einem Interview mit ihm weiß, auch von seinem heißgeliebten Fahrzeug fehlt jede Spur.

Jürgen „Lock“-Vogel brilliert in „Der Rosenkrieg 2.0“

Jürgen Vogel wartet sehnsüchtig auf das Taxi, das er bestellt hat. Seine Ex hat ihn angeblich aus der gemeinsamen Wohnung geworfen und nun will er mit Sack und Pack schleunigst zu seiner neuen Freundin ziehen. Als der ahnungslose Taxifahrer am Ort des Geschehens eintrifft, wird er Zeuge eines Rosenkriegs, wie er ihn noch nicht erlebt hat. Denn zwischen den ehemaligen Liebenden fliegen nicht nur verbal die Fetzen, auch die Habseligkeiten Vogels fliegen – und zwar vom Balkon des ersten Stocks. Und damit ist das Drama noch längst nicht ausgestanden...

Sendung

„Verstehen Sie Spaß?“

Samstag, 17. April ab 20:15 Uhr im Ersten

