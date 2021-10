Der neue „Tigerenten Club“ ab 23. Mai

per Mail teilen

Die SWR Spieleshow bringt Schulklassen virtuell zusammen / Prominente Teampaten im Studio / Neue Moderatorin Amelie Stiefvatter, neues Studio, neuer Webauftritt

Eine spannende Spielshow für Kinder – das geht auch zu Corona-Zeiten. Der neue „Tigerenten Club“ zeigt es ab 23. Mai um 10:45 Uhr bei KiKA mit vielen Überraschungen und neuem Webauftritt. Die Schulklassen treten von zu Hause aus zugeschaltet gegeneinander an, Verstärkung bekommen sie von zwei prominenten Teampaten im Studio, die in einer brandneuen Spielearena spektakuläre Spiele meistern. Die Fans erwartet also jede Menge Action. Amelie Stiefvatter führt als neue Moderatorin gemeinsam mit Johannes Zenglein durchs Programm.

Neue Moderatorin in neuem Studio

Der neue „Tigerenten Club“ kommt aus einem nagelneuen Studio des SWR in Baden-Baden. Online ist er mit neuem Webauftritt am Start und mit Amelie Stiefvatter tritt außerdem eine erfahrene, sportbegeisterte und schlagfertige TV-Moderatorin an die Seite von Johannes Zenglein. Für die gebürtige Berlinerin, die Österreich zu ihrer Wahlheimat gemacht hat, erfüllt sich damit ein Traum: Schon als Kind übte sie Moderieren mit selbst gebautem Tigerenten-Mikrofon.

Action und Interaktion im Studio und zu Hause

Während der Corona-Zeit spielen die Schulklassen von zu Hause aus mit. Per Schalte liefern sich die Teams der Tigerenten und Frösche einen spannenden Wettkampf. Dabei werden sie im Studio durch einen prominenten Teampaten unterstützt. Mit dabei sind unter anderem Checker Tobi und Checker Julian, Malte Arkona, Clarissa Corrêa da Silva und viele mehr. Diese müssen sich in actionreichen Spielen mächtig ins Zeug legen, um möglichst viele Notbremsen für das Finale auf der wilden Rodeo-Ente zu ergattern. Unterstützt von ihren Mannschaften zu Hause, brauchen sie Teamgeist, Können und Mut, wenn sie neue Geschicklichkeits- und Wissensspiele meistern und schwindelerregende Höhen im neuen Kletter-Parcours erklimmen. Die beiden Teams kämpfen dabei um den goldenen Tigerenten-Pokal und um Spendengelder für ein Hilfsprojekt. Amelie Stiefvatter und Johannes Zenglein feuern ihre Tigerenten und Frösche an und auch der liebenswert tollpatschige Günter Kastenfrosch ist von seinem Homeoffice aus mit dabei.

Der Tigerenten Club

Der „Tigerenten Club“ ist eine Produktion des Südwestrundfunks für „KiKA“ und „Das Erste“. Seit mehr als 20 Jahren steht die Sendung für Action, Spaß und kunterbunte Themen. Zwei Schulklassen treten in spannenden Spielen gegeneinander an, bis sich am Ende entscheidet, wer die kultige Rodeo-Ente bezwingt und den Sieg mit nach Hause nimmt.

Sendung

„Tigerenten Club“ (Premiere)

samstags ab 23. Mai, 10:45 Uhr bei KiKA

Wiederholung sonntags um 7:05 Uhr bei Check Eins im Ersten.



