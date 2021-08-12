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Dr. Amani Ballour © SWR (Foto: SWR)
Dr. Amani Ballour © SWR
„Eine Klinik im Untergrund – The Cave“: Dr. Amani Ballour in den Gängen der Klinik im Untergrund. © SWR/Danish Documentary Danish Documentary
Samaher, OP-Krankenschwester (Mitte), mit Dr. Salim (rechts) und einem weiteren Kollegen. © SWR/Danish Documentary Danish Documentary
„Eine Klinik im Untergrund – The Cave“: Dr. Amani Ballour im Einsatz nach einer Bombardierung. © SWR/Danish Documentary Danish Documentary
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