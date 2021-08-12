SWR Der SWR Kommunikation Bildergalerie: Eine Klinik im Untergrund – The Cave STAND 31.1.2020, 10:42 Uhr auf Whatsapp teilen auf Facebook teilen auf Twitter teilen per Mail teilen Dr. Amani Ballour © SWR SWR „Eine Klinik im Untergrund – The Cave“: Dr. Amani Ballour in den Gängen der Klinik im Untergrund. © SWR/Danish Documentary SWR Danish Documentary Samaher, OP-Krankenschwester (Mitte), mit Dr. Salim (rechts) und einem weiteren Kollegen. © SWR/Danish Documentary SWR Danish Documentary „Eine Klinik im Untergrund – The Cave“: Dr. Amani Ballour im Einsatz nach einer Bombardierung. © SWR/Danish Documentary SWR Danish Documentary