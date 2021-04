Im ersten Lena-Odenthal-Tatort 2019 geht es für die Kommissarinnen Lena Odenthal und Johanna Stern um einen verschwundenen Rollstuhlfahrer und einen ehrgeizigen Hirnforscher.

Der „Tatort – Maleficius“ ist ein Psychothriller von Autor und Regisseur Tom Bohn, in dem Sebastian Bezzel als über­aus selbstbewusster Arzt zum Gegenspieler der Kommissarinnen wird. Der ist überzeugt davon, der Menschheit mit seiner neurologischen Forschung einen großen Dienst zu erweisen, bei den Kommissarinnen aber wachsen die Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit.

Ärztlicher Ehrgeiz

Ein Rollstuhl steht am Ufer des Rheins. Sein Besitzer ist verschwunden, nur eine Brieftasche ist zurückgeblieben. Ein Suizid? Ein tragischer Unfall? Oder doch ein Verbrechen? Lena Odenthal und Johanna Stern recherchieren die Krankengeschichte des Verschwundenen und stellen fest: Alles spricht für Suizid. Doch dann wird die Leiche einer Ärztin gefunden. Sie arbeitete in der Hirnforschung, wo Menschen mit Handicap mit Hilfe von Gehirnstimulation Bewegungsfähigkeit zurückgewinnen sollen und auch der verschwundene Rollstuhlfahrer Hilfe gesucht hatte. Johanna und Lena fragen sich, ob der selbstbewusste, nobelpreisverdächtige Chef der Assistenzärztin in ihren Fall verwickelt ist. Der behandelt nicht nur Lähmungen, sondern hegt hochfliegende Pläne von der Verschmelzung des menschlichen Gehirns mit künstlicher Intelligenz. Bei Lena Odenthal aber wachsen die Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit.

Die Möglichkeiten der Gehirnstimulation und der Ehrgeiz neuronaler Forschung beschäftigen Autor und Regisseur Tom Bohn in seinem „Tatort – Maleficius“. Sebastian Bezzel spielt darin einen Forscher, für den in seiner eindrucksvollen klinischen Welt alles möglich scheint.

Sendung

Tatort – Maleficius

am 8. September 2019, 20:15 Uhr im Ersten

