Mit Ulrike Folkerts, Lisa Bitter, Anna Herrmann, Anne-Marie Lux und Daniel-Noël Fleischmann / Gastauftritt von Clueso

Die Ludwigshafener Kommissarinnen Lena Odenthal und Johanna Stern ermitteln in einem Fall, mutmaßlich der Anschlag eines rechtsradikalen Täters. An der Seite von Ulrike Folkerts und Lisa Bitter ist im „Tatort – Hetzjagd“ Daniel-Noël Fleischmann als Mitglied einer rechtsextremen Gruppierung zu sehen, Anna-Marie Lux als seine Freundin und Anna Herrmann als Freundin des Ermordeten. In weiteren Rollen spielen Valerie Niehaus, Oliver Stritzel und Sebastian Fräsdorf, keine Scheu vor den Ermittlerinnen zeigt Clueso in einer Gastrolle. Geschrieben und inszeniert wurde „Tatort – Hetzjagd“ von Tom Bohn, die Erstausstrahlung ist am Sonntag, 14. Februar, 20:15 Uhr im Ersten.

Mord mit Ansage

Als der engagierte „Rock gegen Rechts“-Konzertveranstalter Tillmann Meinecke erschossen aufgefunden wird, liegt der Verdacht eines Anschlags auf der Hand. Meinecke sah sich von der rechtsextremen Szene bedroht und hatte, auch bei Lena Odenthal, Polizeischutz beantragt. Sein Tod löst eine Fahndung aus, der Ludger Rehns ins Netz geht. Rehns erschießt bei einer Polizeikontrolle Polizeioberkommissarin Katja Winter und wird verhaftet, während seine Freundin Hedwig Joerges fliehen kann. Rehns ist Mitglied einer rechtsextremen Organisation. Er hatte Meinecke tatsächlich im Visier und war zur Tatzeit am Tatort, was er auch einräumt. Trotzdem streitet er vehement ab, den Mord verübt zu haben. Unterstützt vom Verfassungsschutz prüfen Lena Odenthal und Johanna Stern Meineckes Umfeld. Meineckes Freundin Maria und deren Mutter werden über die Umstände der Tat befragt. Maria ist überzeugt von der Anschlagsthese und steht unter Schock. Sie überwirft sich mit ihrer Mutter, die aus ihrer Abneigung gegen Meinecke keinen Hehl macht. Als Maria durch das nächtliche Ludwigshafen streift, kreuzt sich ihr Weg mit dem der flüchtigen Hedwig. Die beiden wissen nichts voneinander, fühlen sich in dieser Nacht verloren, und so entsteht ein unerwarteter Moment der Gemeinschaft zwischen ihnen.

„Tatort – Hetzjagd“ ist eine Produktion des Südwestrundfunks. Ausführender Produzent ist Nils Reinhardt, Kamera Cornelia Janssen, die Redaktion liegt bei Ulrich Herrmann.

Sendung

„Tatort – Hetzjagd“

am Sonntag, 14. Februar, 20:15 Uhr im Ersten

"Tatort - Hetzjagd" Marias schlimmste Befürchtungen bewahrheiten sich, als sie am Rheinufer die Leiche ihres Freundes Tilmann sieht, dessen Tod von Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) untersucht wird. © SWR/Jacqueline Krause-Burberg SWR Jacqueline Krause-Burberg

