Lena Odenthal hat Grund zum Feiern: 30 Jahre wird die Tatort-Kommissarin Ende 2019 im Dienst sein. Der Film zum Jubiläum schließt an „Tatort – Tod im Häcksler“ von 1991 an.

Zum 30. Geburtstag des Lena-Odenthal-Formats entsteht ein spezieller Tatort, der an den dritten Einsatz der Kommissarin anknüpft, den „Tod im Häcksler“ mit Ben Becker als jungem Ortspolizisten Stefan Tries. Wieder gibt es einen Todesfall im abgelegenen Dorf Zarten, immer noch arbeitet dort Stefan Tries. Diesmal geht es um Korruption – aber auch um gescheiterte Visionen und verloren gegangene Sehnsüchte. Tries wird wieder von Ben Becker gespielt, das Drehbuch stammt, wie schon beim ersten Mal, von Stefan Dähnert.

Erinnerung an vergangene Zeiten

Ein junger, aufmerksamer Polizist wird bei einer nächtlichen Kontrolle auf einer Landstraße rücksichtslos von einem LKW überfahren und stirbt. Er ist einer der Mitarbeiter von Stefan Tries, dem Leiter des Polizeireviers in Zarten. Für Lena Odenthal ist Tries kein Unbekannter: Vor fast 30 Jahren stand er ihr bei, als sie in Zarten einen Mordfall aufzuklären hatte. Und nun gibt es in der verschlafenen Provinz ein neues, gezieltes Tötungsdelikt. Lena Odenthal kehrt mit der Unterstützung ihrer Kollegin Johanna Stern an den Ort zurück, an dem sie einst auf den jungen, energiegeladenen Polizisten Stefan Tries traf, der inzwischen ein gealterter Provinzkönig zu sein scheint und auf ganz eigene Weise für Recht und Ordnung in der Region sorgt.

Visionen, Lebenslügen und eiskalte Gewalt

Für Lena Odenthal ist die Frage, was aus Kollege Tries geworden ist, eine persönliche. Alte Gefühle werden geweckt, das gelebte und das ersehnte Leben von einst, seine unerfüllten Träume werden nebeneinandergestellt. Es geht um Abhängigkeit und Korruption, Lebenslügen, Vertuschung, eiskalte Gewalt. Und um ein Opfer, einen sympa­thischen, engagierten, jungen Polizisten, der wie Tries einst aufbrach, seine Heimat zu einer besseren zu machen. „Tatort – Die Pfalz von oben“ (AT) wird Brigitte Bertele inszenieren, die Dreharbeiten laufen seit Mitte März.

Sendung

„Tatort – Die Pfalz von oben“ am Sonntag, 17.11., 20:15 Uhr im Ersten

