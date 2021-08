„Die Story im Ersten“ über die symbolträchtige „Residenz des Rechts“ am Montag, 27. September 2021, 22:50 Uhr / Anschließend ein Jahr lang in der ARD Mediathek

Kurz vor zehn in Karlsruhe. Gewusel im Gerichtssaal. Die Rituale vor einem großen Urteil sind seit Jahrzehnten fast gleich. Die Themen gehen mit der Zeit. ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam ist mittendrin und führt durch die „Story im Ersten“, schaut auf alte und neue Zeiten. Das Erste zeigt „Da geh‘ ich bis nach Karlsruhe – 70 Jahre Bundesverfassungsgericht“ am Montag, 27. September 2021, ab 22:50 Uhr. Nach Ausstrahlung ist der Film für 12 Monate in der ARD Mediathek abrufbar.

ARD Rechtsexperte Frank Bräutigam besucht Klägerinnen und Kläger

Frank Bräutigam besucht zum Beispiel Sophie Backsen auf der Nordseeinsel Pellworm, eine Klägerin der „Klimaklage“. Helmut Feldmann erzählt ihm von dem Moment um kurz nach zehn, als seine Klage auf selbstbestimmtes Sterben plötzlich gewonnen war. Der Gang nach Karlsruhe – seit 70 Jahren ein Symbol für Deutschlands Rechtsstaat und das „Bürgergericht“.

Gerichtspräsident Stephan Harbarth und Vizepräsidentin Doris König im Interview

Von Gerichtspräsident Stephan Harbarth will Frank Bräutigam wissen, warum das Gericht bei der historischen Herausforderung „Corona und die Grundrechte“ bislang so zurückhaltend ist. Mit Vizepräsidentin Doris König spricht er über die Vorbildwirkung der ersten Frau am Bundesverfassungsgericht, Erna Scheffler, und wie diese in den 1950er Jahren Gleichberechtigung durchsetzte. Außerdem geht es um das EZB-Urteil, mit dem Karlsruhe auf Konfrontation zum EU-Gerichtshof ging.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe – Residenz des Rechts

Warum ist eigentlich gerade Karlsruhe im Nachkriegsdeutschland zur Residenz des Rechts geworden? Schließlich ist da noch das Symbol schlechthin – die roten Roben. Frank Bräutigam schaut Schneidermeisterin Kerstin Brandt über die Schulter, die die roten Roben für die Richterinnen und Richter ändert, pflegt und ausbessert.

