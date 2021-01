Ausstrahlung ab 17. Januar im Ersten / multimediale Dokutainment-Serie für Pre-Teens / über Freundschaft und spannende Hobbys

Die interaktive Multimedia-Serie „#WIR – Freundschaft grenzenlos“ ist im vergangenen Jahr online in die zweite Staffel gestartet. Ab dem 17. Januar 2021 werden die neuen Folgen nun auch im linearen Programm von das Erste ausgestrahlt. In dem Dokutainment-Format geht es um Freundschaften und außergewöhnliche Hobbys. Das multimediale Angebot richtet sich an Pre-Teens und deren Familien. Im Mittelpunkt jeder Folge stehen zwei beste Freund*innen, die ein gemeinsames Hobby verbindet. Die Aktivitäten reichen von Synchronschwimmen über Beatboxen bis hin zu Reiten. In Interviews erzählen die Freund*innen von sich und ihrer Begeisterung für ihr Hobby sowie von ihrem kulturellen Hintergrund oder ihrer Fluchtgeschichte. Außerdem werden Tutorials und Fun Facts zu dem jeweiligen Hobby vorgestellt. Ergänzt werden die Folgen mit einem Mini-Crashkurs zu unbekannten Herkunftssprache der Protagonist*innen. Die ersten drei Folgen der zweiten Staffel werden am 17. Januar ab 8:05 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Sie sind außerdem über den Youtube-Kanal SWR Kindernetz PLUS und die ARD Mediathek abrufbar.

Prominente stellen Challenges

In jeder Folge von „#WIR – Freundschaft grenzenlos“ wartet eine große Herausforderung auf die Freund*innen: Gemeinsam müssen sie eine Challenge bestehen, die mit ihrem Hobby zu tun hat. Die Aufgaben stellen Prominente und Influencer*innen wie die TikTok-Stars Lisa und Lena, Fußballprofi Michael Parensen oder Comedian Faisal Kawusi.

Synchronschwimmen: Tanz im Wasser

„Das Wasser ist mein zweites Zuhause“, sagt die gebürtige Griechin Georgia. Genauso wie ihr bester Freund Robin trainiert sie täglich Synchronschwimmen. Allen Kindern und Jugendlichen, die angefeindet werden, weil sie anders sind oder ein Hobby haben, das in den Augen anderer „untypisch“ ist, gibt Robin auch gleich einen guten Tipp: „Geht einfach euren eigenen Weg, seid einfach glücklich“. Seinen eigenen Weg hat auch Jan vom Youtube-Duo „Gewitter im Kopf“ gefunden. In den Videos von „Gewitter im Kopf“ geht Jan ganz offen mit seinem Tourette-Syndrom um. Er ist also genau der Richtige, um Georgia und Robin ihre Challenge zu verkünden. Sie sollen das Wort Freundschaft im Wasser „schreiben“. Werden die beiden diese Herausforderung meistern?

„#WIR – Freundschaft grenzenlos“

In der multimedialen Dokutainment-Serie „#WIR – Freundschaft grenzenlos“ geht es um multikulturelle Freundschaften und außergewöhnliche Hobbys. Die etwa achtminütigen Folgen verfolgen einen modularen Ansatz und sind für unterschiedliche Distributionswege konzipiert. Produziert wird das Format von Nordisch Filmproduction für den SWR. Verantwortlich für das SWR Projekt sind Stefanie von Ehrenstein und Jenny Weber-Reiß, Redaktion: Lisa Fuderer, Carmen Schmid.

Ausstrahlung der zweiten Staffel der Multimedia-Serie im Ersten

Die ersten drei der insgesamt 13 Folgen der zweiten Staffel werden am 17. Januar, ab 8:05 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Zwei weitere Folgen sind am 31. Januar, ebenfalls ab 8:05 Uhr im Ersten zu sehen. Die weiteren Folgen werden voraussichtlich im März ausgestrahlt. Abrufbar sind sie auch im SWR Kindernetz PLUS-Youtube-Kanal, in der ARD Mediathek und auf wir-grenzenlos.de.

