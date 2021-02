Wie ganze Landstriche von Rheinland-Pfalz zu Klein-Amerika wurden: eine deutsch-amerikanische Emanzipationsgeschichte mit Elisa Schlott, Franziska Brandmeier, Reomy D. Mpeho und Jonas Nay.

Die Serie „Little America“ (AT) erzählt vom Aufeinanderprallen zweier Kulturen Anfang der 50er-Jahre, als mit der US Army Aufbruch, Freizügigkeit und individuelle Freiheit im Westen Deutschlands einziehen. Die konservative, bäuerliche Provinz verwandelt sich in ein El Dorado der Dollars und der Unmoral – und zugleich in eine moderne Gesellschaft, in der sich das Leben der Freundinnen Marie und Erika tiefgreifend verändert.

Ein frischer Wind aus Westen

Kaltenstein, 1951. Die fiktive pfälzische Kleinstadt befindet sich mitten im Aufbruch zu einer neuen Welt. Vier Schicksale sind es, die auf dramatische Weise durch die Stationierung der Amerikaner gelenkt werden: Die Bauerntochter Marie Kastner nimmt eine Stelle auf der Base an, nachdem die Amerikaner das Land ihrer Familie annektiert haben. Sie begegnet dort dem schwarzen GI George, der in Deutschland zum ersten Mal Freiheit erlebt, innerhalb des Militärs aber weiter mit Rassismus zu kämpfen hat. Erika Strumm, die Tochter des Bürgermeisters und Maries beste Freundin, empfängt – wie ihr profitorientierter Vater – die Amerikaner mit offenen Armen und stürzt sich ins neue Kaltensteiner Nachtleben.

Protagonistinnen erleben eine gegenläufige Entwicklung

Und schließlich Siegfried, Erikas Bruder und Maries Verlobter,der unverhofft aus der russischen Kriegsgefangenschaft heimkehrt, während seine Jugendliebe Marie Gefühle für George entwickelt. In den Wirren der Zeit erleben die beiden Protagonistinnen eine gegenläufige Entwicklung: Marie eröffnen sich durch die Liebe zu George und durch ihren Job bei Colonel McCoy und dessen kultivierter Frau Amy neue Horizonte und sie emanzipiert sich von Siegfried und ihrer bäuerlichen Herkunft, Erika dagegen wird in ihrem Freiheitsdrang von ihrer katholisch-konservativen Mutter gebremst und droht, an den Zwängen der Zeit zu scheitern.

Geschichte einer Freundschaft

Elisa Schlott und Franziska Brandmeier spielen die beiden jungen Frauen, die in einer Gesellschaft im Umbruch ihren Platz suchen. In weiteren Rollen stehen Reomy D. Mpeho als George und Jonas Nay als Siegfried sowie Dietmar Bär, Anna Schudt, Winnie Böwe, Aljoscha Stadelmann, Paul Sundheim, Julia Koschitz, Philippe Brenninkmeyer, Samuel Finzi und Godehard Giese vor der Kamera von Gero Steffen. Die FFP New Media produziert im Auftrag von SWR, ARD Degeto, WDR und NDR für die ARD. Die sechs 45-minütigen Folgen inszenierte Dror Zahavi nach den Drehbüchern von Johannes Rotter, Christoph Mathieu und Benjamin Braeunlich.

Little America - die Doku (AT)

Die Dokumentation von Sigrid Faltin knüpft an die historische Situation der Miniserie an und legt den Fokus auf die Liebesgeschichten zwischen (afro)amerikanischen GIs und deutschen Frauen – emotional erzählt aus der Perspektive der Frauen, mit historischem Filmmaterial und persönlichen Bildern der Protagonistinnen. Dabei wird deutlich, in welchem Maße unterschiedliche Lebensstile aufeinanderprallten und wie verbreitet der Rassismus sowohl in den amerikanischen Streitkräften als auch in der deutschen Bevölkerung war.

Sendung

Little America (AT)

Serie mit sechs Folgen à 45 Minuten und Dokumentation voraussichtlich Herbst 2021 im Ersten und in der ARD Mediathek

