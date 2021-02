Maria Schrader präsentiert im Wettbewerb der 71. Internationalen Filmfestspiele Berlin eine melancholische Komödie mit Maren Eggert und Dan Stevens.

Weltpremiere bei der Berlinale: Der von der Letterbox mit dem SWR produzierte Film „Ich bin dein Mensch“ in der Regie von Maria Schrader läuft im offiziellen Wettbewerb der 71. Internationalen Filmfestspiele Berlin. Die melancholische Komödie erzählt von der Begegnung einer Frau und einem humanoiden Roboter, der geschaffen wurde, um sie glücklich zu machen. Eine Begegnung, die uns in der nahen Zukunft womöglich erwartet und die in „Ich bin dein Mensch“ von Maren Eggert und Dan Stevens gespielt wird. Das Drehbuch zu dem Film schrieben Jan Schomburg und Maria Schrader nach Motiven der gleichnamigen Erzählung von Emma Braslavsky. Außerdem Premiere bei der Berlinale feiert die SWR Kinokoproduktion „Die Saat“ von Regisseurin Mia Maariel Meyer, die gemeinsam mit Hauptdarsteller Hanno Koffler auch das Drehbuch schrieb.

Blick in die nahe Zukunft

Barbara Biermann, SWR Fernsehfilmchefin: „Im SWR sind wir überglücklich, dass Maria Schraders visionäre, berührende und kluge Tragikomödie im Internationalen Wettbewerb der diesjährigen Berlinale präsentiert wird. Der Film ist das Ergebnis einer langen, vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Letterbox undunserer Programminitiative, einen erzählerischen Blick auf die nahe Zukunft zu wagen. In ,Ich bin dein Menschʼ gelingt Maria Schrader dieser Blick auf meisterhafte Weise – es ist ein Blick auf das, was es heißt, Mensch zu sein.“

Die Frage, was den Menschen zum Menschen macht …

Alma (Maren Eggert) ist Wissenschaftlerin am berühmten Pergamon-Museum in Berlin. Um an Forschungsgelder für ihre Arbeit zu kommen, lässt sie sich zur Teilnahme an einer außergewöhnlichen Studie überreden. Drei Wochen lang soll sie mit einem ganz auf ihren Charakter und ihre Bedürfnisse zugeschnittenen humanoiden Roboter zusammenleben, dessen künstliche Intelligenz darauf angelegt ist, der perfekte Lebenspartner für sie zu sein. Alma trifft auf Tom (Dan Stevens), eine hochentwickelte Maschine in Menschengestalt, einzig dafür geschaffen, sie glücklich zu machen …

Kinostart im Sommer

Zum weiteren Cast gehören u.a. Sandra Hüller und Hans Löw, Wolfgang Hübsch, Annika Meier, Falilou Seck, Jürgen Tarrach, Henriette Richter-Röhl sowie Monika Oschek.

„Ich bin dein Mensch“ ist eine Produktion der Letterbox Filmproduktion für den SWR, Redaktion Jan Berning und Katharina Dufner. Produzentin ist Lisa Blumenberg. Benedict Neuenfels übernahm die Bildgestaltung. Schnitt Hansjörg Weißbrich, Szenenbild Cora Pratz, Kostümbild Anette Guther, Maskenbild Barbara Kreuzer, Andrea Allroggen, Musik: Tobias Wagner, Casting Anja Dihrberg. Produktionsleitung Martin Rohrbeck, Herstellungsleiter Marcus Kreuz.

Perspektive Deutsches Kino: „Die Saat“ von Mia Maariel Meyer

Premiere bei der Berlinale feiert auch die SWR Kinokoproduktion „Die Saat“ von Regisseurin Mia Maariel Meyer, die gemeinsam mit Hauptdarsteller Hanno Koffler auch das Drehbuch schrieb. In der Reihe „Perspektive Deutsches Kino“ erzählen sie von einer Familie, die unter Leistungsdruck und wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu zerbrechen droht. „Die Saat“ ist eine Produktion der kurhaus production in Koproduktion mit dem SWR/Debüt im Dritten und ARTE, gefördert von der MFG Filmförderung und dem DFFF. An der Seite von Hanno Koffler spielen Anna Blomeier und Dora Zygoura. Produzenten sind Christoph Holthof und Daniel Reich, die Redaktion im SWR liegt bei Stefanie Groß, Debüt im Dritten.

Berlinale Special

Der SWR freut sich mit den Partnern bauderfilm, hr, RBB und ARTE über die Präsentation des Dokumentarfilms „Wer wir waren“ in der Reihe Berlinale Special. Produzent, Regisseur und Autor Marc Bauder fragt darin, was zukünftige Generationen über uns denken werden. Der Film basiert auf dem Zukunftsessay gleichen Titels des Publizisten und Moderators Roger Willemsen.

