Das Integrationsprojekt „Textilwerk“ der Pforzheimer Modedesignerin Cina Dilber soll es geflüchteten Frauen ermöglichen, neue Kontakte zu knüpfen und Sprachbarrieren zu überwinden.

Cina Dilber und Zahra Ahmadi (Name geändert) sind Powerfrauen aus Pforzheim. Gemeinsam gehen sie einen ungewöhnlichen Weg, der es geflüchteten Frauen ermöglichen soll, Kontakte außerhalb ihrer eigenen Community zu knüpfen, Sprachbarrieren zu überwinden und ihr umfassendes Wissen über traditionelle Handarbeit zu nutzen. Modedesignerin Cina möchte mit Zahra das Projekt „Textilwerk“ aufbauen: Frauen mit und ohne Migrationshintergrund lernen voneinander und designen textile, handgearbeitete Unikate. Die Reportage „Social Design – schön, sozial und handgemacht“ zeigt einen kreativen Ansatz, Integration zu fördern. Am Sonntag, 5. September 2021, 17:30 Uhr im Ersten. Online in der ARD Mediathek und bei DasErste.de.

„Textilwerk“ – Kunsthandwerk trifft Mode-Design

Viele geflüchtete Frauen sind Expertinnen für traditionelle Handarbeit. Zahra knüpfte in Afghanistan Teppiche und fertigte kunstvolle Häkelarbeiten an. Diese Kunstfertigkeit greift Cina Dilber in ihrem Projekt „Textilwerk“ auf. Der Austausch über Muster, Farben und Techniken ermöglicht eine Kommunikation, die Sprachbarrieren überwindet und das Deutschlernen erleichtert. Die Designerin möchte ihre Idee von „Social Design“ als offizielles Integrationsprojekt fördern lassen und stellt beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge einen Antrag.

Menschen durch Design verbinden

Design auf Augenhöhe – dieser Ansatz fesselt Cina Dilber. Die Pforzheimerin hat Modedesign studiert, doch die klassische Modeindustrie interessiert sie wenig. Ihr Traum ist es, über Design Menschen zusammen zu bringen. In ihrem Pforzheimer Café lernt sie Zahra kennen, die als Praktikantin dort arbeitet, und plant gemeinsam mit ihr die Umsetzung ihres Traums.

Schwierige Integration

Vor fünf Jahren flüchtete Zahra mit ihrer Familie aus Afghanistan. Heute lebt sie mit ihrem Mann, drei Kindern und ihren Schwiegereltern in der Nähe von Pforzheim. Pflichtbewusst besucht Zahra alle Deutschkurse. Doch da sie nicht arbeitet kann, hat sie wenig Chancen, im Alltag Deutsch zu lernen und sich für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Ihr Traum ist es, ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen.

„Echtes Leben“

Die Reportage „Social Design – schön, sozial und handgemacht“ ist ein Film für die Sendereihe „Echtes Leben“ im Ersten. Die Filme begleiten Menschen, die im Sinne einer vielfältigen und solidarischen Gesellschaft handeln. Es sind Geschichten über Toleranz, Glaube, Freiheit, Zusammenhalt und Orientierung.

Sendung

Die Reportage „Social Design – schön, sozial und handgemacht“ am Sonntag, 5. September 2021, 17:30 Uhr im Ersten. Online in der ARD Mediathek und bei DasErste.de.

