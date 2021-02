Kai Wessel inszeniert den „Tatort – Das Geständnis“ mit Eva Löbau, Hans-Jochen Wagner und Johanna Wokalek

Eine Frau will nach dem Verbüßen einer Haftstrafe neu anfangen – und wird erneut in einen Tötungsfall verwickelt. Johanna Wokalek spielt im „Tatort – Das Geständnis“ (AT) die Verdächtige, die Eva Löbau als Hauptkommissarin Franziska Tobler und Hans-Jochen Wagner als Hauptkommissar Friedemann Berg ins Grübeln bringt. Geschrieben wurde der achte Tatort Schwarzwald von Astrid Ströher, Regie führt Kai Wessel. In weiteren Rollen stehen Sophie Lutz, Annette Strasser, Stefan Wilkening und Werner Wölbern vor der Kamera von Andreas Schäfauer. Gedreht wird bis Ende Februar in Freiburg und Baden-Baden.

Neuanfang

Die Handlung: Nach vier Jahren Haft wegen Totschlags will Sara Manzer nach vorne schauen. Ihre Freundin Marlene unterstützt sie dabei. Auch Ex-Ehemann und Tochter sind an ihrer Seite. Und mit Hilfe ihrer Gefängnisfreundin Ines hat sie einen zumindest vorübergehenden Job gefunden. Doch dann stehen die Ermittler Franziska Tobler und Friedemann Berg vor ihr. Ein ehemaliger Polizist wurde erstochen, alte Akten ihres Falles wurden bei ihm gefunden – und auf seinem Handy zahlreiche Versuche, Sara zu kontaktieren. Zögernd gibt sie zu, mit Benno Rose vor dessen Tod gesprochen zu haben. Er habe neue Erkenntnisse zu ihrem alten Fall in Händen, die sie entlasten sollten. Sara beharrt darauf, dass das für sie uninteressant war und sie mit Roses Tod nichts zu tun hatte. Was die Kommissare nicht davon abhält nachzuforschen, wie Roses Tod mit dem Fall Manzer zusammenhängen könnte. Ermittlungen, die Auswirkungen auf Saras Neuanfang haben.

Achter Fall für das Team des Tatort Schwarzwald

In weiteren Rollen werden Katharina Hauter, Michael Klammer, Campbell Caspary, Gian Luca Rausch und Holger Stockhaus zu sehen sein. Der „Tatort – Das Geständnis“ ist eine Produktion des Südwestrundfunks. Ausführende Produzentin ist Franziska Specht. Kamera: Andreas Schäfauer, Schnitt: Barbara Brückner, Szenenbild: Monika Nix, Kostüm: Susanne Witt, Besetzung: Karimah El-Giamal, Produktionsleitung Maike Bodanowski. Die Redaktion liegt bei Katharina Dufner.

Bei den Dreharbeiten zum "Tatort Das Geständnis" Regisseur Kai Wessel (links) mit den Hauptdarstellern Hans-Jochen Wagner, Johanna Wokalek und Eva Löbau sowie Kameramann Andreas Schäfauer (2.v.r.) © SWR/Benoit Linder SWR Benoit Linder

