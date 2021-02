Andrea erhält die Diagnose Leukämie zu dem Zeitpunkt, als das Corona-Virus beginnt, sich weltweit auszubreiten. Komplett isoliert entscheidet sie sich, ein Videotagebuch zu führen.

Andrea ist „doppelt getroffen“. Die Diagnose Leukämie reißt sie aus ihrem Leben, gerade zu dem Zeitpunkt, als die Pandemie ausbricht. Isoliert von allen filmt sie sich selbst und führt über neun Monate ein Videotagebuch.

Wie fühlt sich eine Chemo an?

Sie möchte, dass niemand Angst haben muss vor dem Umgang mit ihr, der Krebskranken, die jetzt auch noch das höchste Risiko hat, sich lebensbedrohlich mit Corona zu infizieren. Andrea strukturiert ihre einsamen Tage während der Chemos mit schonungslosen Aufnahmen von sich selbst. Ihre Themen drehen sich um das kleine Glück, um Resilienz und darum, wie sie sich „gesund denken“ kann.

Botschaften mit unbändiger Hoffnung

Das Videotagebuch ist die digitale Botschaft aus einer anderen Welt. In Andreas Videoclips spürt man unmittelbar, was es heißt, mit dieser Diagnose konfrontiert und gleichzeitig von einem umfassenden Kontaktverbot betroffen zu sein. Andrea spricht sich in den Clips Mut zu. Sie berichtet, oft schwach und unter Schmerzen, vom Krankenbett aus. Sie lässt die Menschen nahe heran und teilt sich in einer bemerkenswert offenen und sympathischen Art mit. Ihre Messages erzählen von einer unbändigen Hoffnung. Für Andrea war in ihrem Leben das Glas fast immer halb voll. Diese Einstellung möchte sie auch durch ihre Krebserkrankung nicht verlieren. Doch ihr Leben ist nun von Isolation und Todesängsten bestimmt. In dem Videotagebuch nimmt Andrea die Menschen mit auf ihre Reise durch die Hölle und zurück. Wie findet sie wieder zurück zu einem bejahenden Umgang mit dem Leben?

Austausch mit der Autorin Antonella Berta

In den vielen Monaten der Isolation und während der Anschlussbehandlung war Andrea mit der Autorin Antonella Berta in ständigem Austausch. Das digitale Videotagebuch wird als 30-Minuten-Fassung im Ersten und online in der ARD Mediathek zu sehen sein. Die dramaturgisch eigenständige Web-Fassung erzählt, wie das Leben von Andrea nach der überstandenen Krebserkrankung weitergeht und welchen Stellenwert Freundschaften haben.

Sendung

Doppelt getroffen – Krebskrank in Corona-Zeiten

Ab 5. Februar 2021, ARD Mediathek und SWR Doku-Kanal in Youtube

7. Februar 2021, 17:30 Uhr, im Ersten

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Katja Matschinski E-Mail: katja.matschinski@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 22202 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist*innen beantwortet. Zuschauer*innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.