Zwei Schwestern, eng verbunden durch ein traumatisches Erlebnis in ihrer Kindheit, schlagen bei der Bewältigung entgegengesetzte Wege ein.

Virtuos in Inszenierung und Bildsprache spürt Oliver Kienle in seinem zweiten Kinofilm den Verletzungen und (Selbst-) Rettungsversuchen der Schwestern Sophie und Jessica nach, gespielt von Frida-Lovisa Hamann und Friederike Becht. Mit Elementen von Horrorfilm und Psychothriller erzählt der Film von den verschiedenen Gesichtern einer tiefen see- lischen Wunde.

Nie allein

Die Schwestern Sophie und Jessica werden als Kinder Zeuge eines brutalen Verbrechens. Jessica verspricht daraufhin der jüngeren Sophie, immer auf sie aufzupassen. Doch zwanzig Jahre später ist aus dem Versprechen eine Besessenheit geworden. Während Sophie versucht, Pianistin zu werden und sich ein Leben frei von Ängsten aufzubauen, leidet Jessica unter Wahnvorstellungen, fürchtet überall eine Bedrohung. Als die Täter von damals auf freien Fuß kommen, ist Jessica entschlossen, sie zu finden. Ein Unfall aber verändert alles und verwandelt Jessicas Versprechen, immer auf ihre kleine Schwester aufzupassen, in einen existenziellen Alptraum.

„Die Vierhändige“ ist eine Produktion von Erfttal Film in Koproduktion mit Niama Film, Pantaleon, dem SWR und ARTE, Buch und Regie hatte Oliver Kienzle.

Sendung

Die Vierhändige

Sommer 2020, im Ersten

Erstsendung auf ARTE im Frühjahr 2020

