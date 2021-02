Zum dritten Mal ist Aglaia Szyskowitz in der Titelrolle der Reihe „Billy Kuckuck“ als Gerichtsvollzieherin in Mainz unterwegs. Diesmal ist sie fest entschlossen, sich nicht in das Leben ihrer Klienten hineinziehen zu lassen …

Ein Schuldner scheint es Billy leicht zu machen – der Konditor hat Waren im Internet bestellt und nie bezahlt. Ein klassischer Fall? Nur auf den ersten Blick, wie Billy bald feststellen muss. „Billy Kuckuck – Aber bitte mit Sahne“ heißt der neue Film, der wieder aus der Feder von Kirsten Peters stammt, inszeniert von Thomas Freundner. Als Billy Kuckucks Familie sind Gregor Bloéb, Ursela Monn, Vivien Sczesny sowie Bernd-Christian Althoff zu sehen. Die Episodenhauptrollen spielen Karl Kranzkowski und Elisabeth von Koch. Mysteriöse Online-Bestellungen und Identitätsdiebstahl Was für Billy Kuckuck nach Routine aussieht, endet für ihren aufbrausenden Klienten Karl Löwe dramatisch: Er landet mit einem Herzinfarkt im Krankenhaus. Der Inhaber einer Traditionskonditorei soll einen E-Scooter im Internet gekauft und nicht bezahlt haben. Hartnäckig bleibt er dabei: Er habe den Roller weder bestellt noch erhalten. Billy sieht das anders, und diesmal will sie ganz nach Vorschrift handeln. Dass ihre Mutter sich sehr für den Mann engagiert, wundert Billy, bis sie hinter das Geheimnis kommt: Karl war Christels Jugendliebe. Als weitere Vollstreckungsbescheide für ihn eintreffen, ist auch Billys Misstrauen geweckt. Sollte es sich tatsächlich um eine böse Verwechslung handeln? Auch wenn ihr als Gerichtsvollzieherin eigene Recherchen untersagt sind – Billy kann nicht anders: Der Bäcker, dessen Geschäfte seit Längerem schlecht laufen, tut ihr leid, und sie will den mysteriösen Online-Bestellungen auf die Spur kommen. Und bei der Gelegenheit auch der Alleinerziehenden Annika helfen, die einen Kiosk mit einem recht chaotischen Paketshop betreibt. Deren geschiedener Mann lässt sie nicht nur finanziell hängen, sondern will auch das alleinige Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn. Währenddessen spitzt sich die Lage für Karl Löwe zu: Ein notwendiger Kredit wird ihm wegen seiner inzwischen mangelnden Bonität verweigert. Nicht zuletzt dank der Hilfe ihres Ex-Mannes Gunnar versteht Billy allmählich, dass Karl in einen Fall von Identitätsdiebstahl geraten ist ... Die FFP New Medien produzierte den Fernsehfilm im Auftrag von ARD Degeto und SWR, ausgestrahlt wird er auf dem Sendeplatz „Endlich Freitag im Ersten“. Sendung Billy Kuckuck – Aber bitte mit Sahne

2. Oktober 2020, 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek