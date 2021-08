Billys Ex-Mann Gunnar (Gregor Bloéb) hat sich vorübergehend bei Billy (Aglaia Szyszkowitz) eingenistet und bewohnt in aller Selbstverständlichkeit den geliebten Teddy-Bademantel. Christel (Ursela Monn) findet das ein wenig seltsam und Billys Lover Lukas (Bernd-Christian Althoff) braucht in dieser Situation einiges an Humor. © SWR/FFP New Media GmbH/Martin Valentin Menke

