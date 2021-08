Reportage in der Reihe „Exclusiv im Ersten“ am Montag, 16. August 2021, 21:30 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek

Welche Probleme und Streitfragen bewegen die Wählerinnen und Wähler in verschiedenen Regionen des Landes? Welche Themen bestimmen aktuell den Wahlkampf? Der Film „Baustelle Deutschland“ aus der Reihe „Exclusiv im Ersten“ am Montag, 16. August, ab 21:30 Uhr im Ersten. Außerdem nach Ausstrahlung in der ARD-Mediathek.

Politische Agenda für die Bundestagswahl aus Sicht der Wählerinnen und Wähler

In der heißen Phase des Bundestagswahlkampfs unternehmen die Autoren Claus Hanischdörfer, Christian Kretschmer und Jenni Rieger eine Reportage-Reise durch Deutschland. Sie gehen auf die Suche nach den wichtigsten Problemen, die in den vier Jahren nach der Bundestagswahl gelöst werden müssen – und nach Lösungen für diese Probleme. In diesem Film geht es nicht um Parteiprogramme und Koalitionsoptionen. Er erzählt von Menschen, die jetzt schon von den brennendsten Problemen betroffen sind oder es demnächst sein werden: Menschen, die seit Jahren auf schnelles Internet warten und endlich auch in ihrem Dorf auf dem Handy erreichbar sein wollen. Die sich gegen Entmietung wehren. Oder die Hilfe für ihre pflegebedürftigen Eltern brauchen.

Konkrete Geschichten vor dem Hintergrund politischer Konflikte

Politische Konflikte werden hier in konkrete Geschichten übersetzt: Eine politische Agenda aus Sicht der Wählerinnen und Wähler. Es geht vorrangig nicht um Fragen, die mit Ja oder Nein zu beantworten sind, sondern um Themen, bei denen der Teufel im Detail steckt: Was muss passieren, damit Integration von Zugewanderten gelingt? Wie sieht eine klimafreundliche Politik aus, die auch sozial gerecht ist?

