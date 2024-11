Zartmann ist Headliner auf dem „DASDING Festival“ 2025

per Mail teilen

7. Juni 2025 auf dem Maimarktgelände in Mannheim / Tickets ab sofort im Online-Shop von Delta Konzerte

Zum vierten Mal findet am 7. Juni 2025 das „DASDING Festival“ auf dem Maimarktgelände in Mannheim statt. Das junge Angebot des SWR feiert erneut gemeinsam mit dem Partner und Veranstalter Delta Konzerte ein buntes und energetisches Festival mit jungen, angesagten Artists. Headliner ist in diesem Jahr Zartmann.

Raue Stimme, emotionale Songs – das ist Zartmann

Zartmann ist einer der spannendsten neuen Künstler aus Musikdeutschland. Sein Sound ist melodisch, bewegt sich zwischen Pop, Rap, Indie und Afrobeats. Die handgemachten Texte handeln von Liebe, Schmerz oder Rebellion. Mit seiner Debut-Single „2 Blocks“ erzeugte der Berliner einen Hype und startete anschließend durch. Drei Jahre später gelang ihm mit seiner EP „Dafür bin ich frei“ der Sprung in die Top-10 der Offiziellen Deutschen Charts. Seinen traurig-schönen Hit „Wie Du manchmal fehlst“ hat er gemeinsam mit Rapper Ski Aggu produziert.

Die besten Newcomer:innen auf zwei Bühnen

Das „DASDING Festival“ richtet sich vorwiegend an junge Menschen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, die Interesse an neuer Musik haben. Auf einer großen Zeltbühne und einer Open-Air-Bühne treten abwechselnd Newcomer:innen und gehypte junge Künstler:innen auf. Wer neben Zartmann im nächsten Jahr außerdem dabei sein wird, wird in den kommenden Wochen bekanntgegeben.

Tickets

Print@Home-Tickets für das „DASDING Festival“ auf dem Maimarktgelände in Mannheim sind im Online-Shop von Delta Konzerte erhältlich. Die ersten 1.000 Karten gibt es zum Early-Bird-Preis von 59,90 Euro, danach kosten sie 64,90 Euro.

Zum vierten Mal findet am 7. Juni 2025 das „DASDING Festival“ auf dem Maimarktgelände in Mannheim statt. Das junge Angebot des SWR feiert erneut gemeinsam mit dem Partner und Veranstalter Delta Konzerte ein buntes und energetisches Festival mit jungen, angesagten Artists. Headliner ist in diesem Jahr Zartmann. © SWR/GOODGUYPAEZ SWR GOODGUYPAEZ

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bild (JPG)

Pressekontakt Corinna Scheer E-Mail: corinna.scheer@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.