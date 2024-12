„DASDING Festival“: Greeen, badchieff und Dilla u. a. in Mannheim

per Mail teilen

7. Juni 2025 auf dem Maimarktgelände / mit Zartmann, Greeen, badchieff, Dilla, Becks und Jassin / Tickets im Online-Shop von Delta Konzerte erhältlich

Weitere Acts des kommenden „DASDING Festival“ stehen fest. Neben Headliner Zartmann werden Greeen, badchieff, Dilla, Becks und Jassin am 7. Juni 2025 auf dem Mannheimer Maimarktgelände auftreten. Gemeinsam mit Partner und Veranstalter Delta Konzerte bringt DASDING, das junge Angebot des SWR, gehypte Künstler:innen für junge Menschen auf eine Zeltbühne und eine Open-Air-Bühne.

Newcomer mit eigenem Stil

Mit „Panama” gelang Greeen in diesem Jahr der Durchbruch. Der Lovesong im Retro-Dancehall-Style fand ein Jahr nach Veröffentlichung seinen Weg in die Social-Media-Kanäle und ins Radio – und das ganz ohne die Unterstützung eines großen Plattenlabels oder inszenierten Hype. GReeeNs Erfolgsgeschichte ist vielmehr das Resultat seines unermüdlichen Schaffens und des festen Glaubens an seinen zeitlosen Sound, der gekonnt Elemente aus Reggae und Rap vereint.

Knapp sechs Jahre ist es her, seit badchieff zum ersten Mal als Support-DJ mit Cro auf Tour war. Seitdem hat er sich als vielseitiger Künstler etabliert: von Drum & Bass über Garage und Trap – badchieff hat sein Talent bereits in verschiedenen Genres eindrucksvoll unter Beweis gestellt. An der Seite von Bausa und Sira veröffentlichte er im letzten Jahr die Hitsingle „9 bis 9“.

Bereits zum zweiten Mal Teil des Festivals ist in diesem Jahr die Sängerin und Songwriterin Dilla. Ihr Brillenfetisch und die Liebe für einen eigenen Sound zwischen Techno und 80er Wave sind seit Dillas Auftritt beim DASDING Festival 2023 geblieben. Doch ansonsten hat sich bei der Wahlberlinerin eine Menge getan. Mit der Veröffentlichung ihres Debütalbums „Also bin ich“ hat Dilla einen weiteren Meilenstein ihrer Karriere gesetzt. Zudem hat sie für Herbert Grönemeyer anlässlich des 40-jährigen Jubiläums seines Albums „4630 Bochum“ den Song “Männer” neu bearbeitet.

Mit ihrer Debütsingle „Chemie“ wurde Becks über Nacht berühmt – wortwörtlich, denn den Song hat sie innerhalb einer Nacht an ihrem Handy produziert. Die aus Düren stammende Sängerin gilt als kraftvolle Stimme für die queere Community, ihren bis dahin erfolgreichsten Song „June“ schrieb sie im letzten Jahr anlässlich des „Pride Month“. Nach ihrer Headliner-Tour in diesem Jahr ist sie im Juni eine der Acts auf dem DASDING Festival.

Mit seiner Debütsingle “Wellness im Scherbenmeer” gelang Jassin der Durchbruch. Der Wittenberger mit ägyptisch-deutschen Wurzeln hat sich als Support-Act bei Trettmann, Soho Bani, Rin, Schmyt, Apsilon und Ennio bereits einen Namen gemacht und gilt als einer der talentiertesten Newcomer Deutschlands. Zum DASDING Festival bringt er sein aktuelles Album „Kinder können fies sein“ mit, inklusive einer neuen Single mit Trettmann.

Zartmann als Headliner

Bereits als Headliner für das DASDING Festival 2025 bestätigt ist Zartmann. Sein Sound ist melodisch, bewegt sich zwischen Pop, Rap, Indie und Afrobeats. Die handgemachten Texte handeln von Liebe, Schmerz oder Rebellion. Mit seiner Debut-Single „2 Blocks“ erzeugte der Berliner einen Hype und startete anschließend durch. Drei Jahre später gelang ihm mit seiner EP „Dafür bin ich frei“ der Sprung in die Top-10 der Offiziellen Deutschen Charts. Seinen traurig-schönen Hit „Wie Du manchmal fehlst“ hat er gemeinsam mit Rapper Ski Aggu produziert.

Tickets

Print@Home-Tickets für das „DASDING Festival“ auf dem Maimarktgelände in Mannheim sind im Online-Shop von Delta Konzerte unter https://shop.dagobert-ticketing.de/csone/dasdingfestival2025.html#/ erhältlich. Die ersten 1.000 Karten gibt es zum Early-Bird-Preis von 59,90 Euro, danach kosten sie 64,90 Euro.

