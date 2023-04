HOWTOSAVEALIFE: Stammzellspender rettet Leben

#HOWTOSAVEALIFE-Roadshow von DKMS und DASDING mit erstem Erfolg / Stammzellspender für Patient gefunden

Die Zusammenarbeit der gemeinnützigen Organisation DKMS, die das Ziel hat, so vielen Blutkrebspatient:innen wie möglich eine zweite Lebenschance zu geben, und der jungen Radiowelle DASDING bei der #HOWTOSAVEALIFE-Roadshow im letzten Jahr war ein großer Erfolg. Insgesamt 490 Personen ließen sich vor Ort als potenzielle Spender:innen registrieren, durch die gemeinsame Berichterstattung gab es außerdem noch weitere Registrierungen über die Website der DKMS – mit Morris Popp (19) aus Steinen wurde nun auch der erste Stammzellspender gefunden, der eine Lebenschance schenken konnte. Im Rahmen der Roadshow vom 17. bis 24. September 2022 tourten die DKMS und DASDING durch Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, um insbesondere Menschen zwischen 16 und 30 Jahren auf das Thema Blutkrebs aufmerksam zu machen und möglichst viele neue potenzielle Stammzellspender:innen zu gewinnen.

Sechs Städte in sieben Tagen besuchte die Roadshow #HOWTOSAVEALIFE von DASDING und der gemeinnützigen Organisation DKMS in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mit dem Ziel, auf das Thema Blutkrebs aufmerksam zu machen. Möglichst viele neue potenzielle Stammzellspender:innen sollten so gewonnen werden. Eine der Stationen war am 20. September 2022 der Münsterplatz in Ulm. Dort ließ sich unter anderem der 19-jährige Abiturient Morris Popp aus Steinen (Landkreis Lörrach) für eine mögliche Stammzellspende registrieren. Nachdem festgestellt wurde, dass seine Gewebemerkmale zu einem suchenden Erkrankten passten, schenkte er ihm mit seiner Stammzellspende eine zweite Lebenschance. „Für uns war es schon ein großer Erfolg, dass sich so viele junge Leute während der Aktion registriert haben“, so Max Lotter, stellvertretender Programmchef von DASDING. „Dass das jetzt auch noch ganz konkret zu einer Spende führt und dazu noch in der kurzen Zeit, toppt natürlich alles. Es zeigt aber auch, wie wichtig es ist, weiter auf das Thema aufmerksam zu machen und junge Leute frühestmöglich aufzuklären. Denn nur so werden wir es schaffen, diese Krankheit weiter erfolgreich zu bekämpfen.“

„Land of Infusion“ – Podcast von DASDING über Leukämie

Der DASDING Podcast „Land of Infusion“ blickt aus der Sicht eines Erkrankten auf das Thema Blutkrebs. Host Max spricht hier über seine eigene Krankheit, erzählt von seiner emotionalen Reise und seinem Umgang mit dem Thema und lässt Expert:innen zu Wort kommen. Anlässlich der guten Nachricht erscheint am 21.04. die Bonusfolge „Picassos Hund lebt – Mein Jahr nach der letzten stationären Therapie“. Hier blickt Max auf sein letztes Jahr zurück und verrät, ob es nach Ende der stationären Therapie schon wieder so etwas wie Normalität in seinem Leben gibt. Zu finden ist der Podcast auf DASDING.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

Roadshow-Partner DKMS

Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, deren Ziel es ist, weltweit so vielen Blutkrebspatient:innen wie möglich eine zweite Lebenschance zu geben. Sie wurde 1991 in Deutschland gegründet und sorgt seither dafür, dass immer mehr Patientinnen und Patienten eine lebensrettende Stammzellspende erhalten. In der DKMS sind mehr als 11,5 Millionen potenzielle Spenderinnen und Spender registriert, bis heute hat die Organisation mehr als 100.000 Stammzellspenden vermittelt.

Die Zusammenarbeit der gemeinnützigen Organisation DKMS und der jungen Radiowelle DASDING bei der #HOWTOSAVEALIFE-Roadshow im letzten Jahr war ein großer Erfolg. Mit Morris Popp (19) aus Steinen (Foto) wurde nun der erste Stammzellspender gefunden, der eine Lebenschance schenken konnte. © DASDING/DKMS SWR DKMS

