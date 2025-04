Drehstart mit Samirah Breuer als Schwanenmädchen, Riccardo Campione als Prinz Friedrich, Silke Bodenbender als Königin Luise und Fritz Karl als Zauberer Rotbart

Die Geschichte des klassischen Balletts „Schwanensee“ von Tschaikowski wird vom SWR für die ARD-Märchenreihe „Sechs auf einen Streich“ in einer neuen Form erzählt. Vor der Kamera stehen u. a. Samirah Breuer als Schwanenmädchen, Riccardo Campione als Prinz Friedrich, Silke Bodenbender als Königin Luise, Fritz Karl als Zauberer Rotbart und Aykut Kayacik als Schlosskoch. Das Drehbuch schrieben Silja Clemens und Barbara Miersch. Regie führt bei der Produktion von kurhaus production Christian Theede. Die Bildgestaltung übernimmt Lena Katharina Krause. Gedreht wird seit 24. März an märchenhaften Schauplätzen in Ludwigsburg und Sigmaringen. Zu sehen sein wird das Märchen im diesjährigen Weihnachtsprogramm des Ersten und in der ARD Mediathek.

„Das Märchen von Schwanensee“

Reichlich gelangweilt wählt der junge Prinz Friedrich (Riccardo Campione) aus einem Stapel von Portraitbildern die Kandidatinnen für den anstehenden Ball aus – seine Mutter (Silke Bodenbender) sitzt ihm bereits im Nacken. Ausgerechnet als er sich mit seinen Freunden aus der Verantwortung der Damenwahl stehlen will, trifft Prinz Friedrich im Zauberwald auf das Schwanenmädchen Odette (Samirah Breuer) und ist fasziniert. Er beobachtet ihre Verwandlung und erfährt, dass ein Fluch sie alltäglich in Schwanengestalt fesselt. Nur wahre Liebe kann sie retten. Doch Odette hat sich längst damit abgefunden, bei Tageslicht ein Schwan zu sein. Friedrich, ganz Prinz, will sie vom Fluch befreien und schwört Odette seine Liebe. Und obwohl er dafür ausgelacht wird, geht ihm das Schwanenmädchen, das klar und frei seine Meinung sagt, nicht aus dem Kopf. Als er sie zu seinem Ball einlädt, belauscht Zauberer Rotbart (Fritz Karl) das Gespräch und stiehlt die Einladungskarte. Damit wird es für ihn ein Leichtes, seine Tochter Odile (Jule Hermann) an Odettes Stelle auf den Ball zu schleusen. Wird Prinz Friedrich die List durchschauen und erkennen, was es bedeutet, wahrhaftig zu lieben?

Produktion

„Das Märchen vom Schwanensee“ (SWR/ARD) wird von der kurhaus production Film & Medien GmbH (Produzenten: Christoph Holthof und Daniel Reich) im Auftrag des SWR (Redakteurinnen: Stefanie von Ehrenstein und Lene Neckel) produziert. Gedreht wird vom 24. März bis 11. April in Ludwigsburg und Sigmaringen.

Premiere feiert „Das Märchen vom Schwanensee“ im diesjährigen Weihnachtsprogramm des Ersten und in der ARD Mediathek. Seit inzwischen 17 Jahren produziert die ARD die Märchenreihe „Sechs auf einen Streich“, für die immer wieder namenhafte Film- und Fernsehschaupieler:innen vor der Kamera stehen.

