Neue SWR Show: „Comedy rettet die Welt!“ ab 17. März

Comedians widmen sich den Problemen der Gegenwart / ab 17.3. im Ersten und der ARD Mediathek / u. a. mit Lisa Feller, Olaf Schubert, Meltem Kaptan und Mike Krüger

In der neuen sechsteiligen Show „Comedy rettet die Welt!“ (SWR/BR) stellen sich vier mutige, wöchentlich wechselnde Comedians den kleinen und großen Problemen der Gegenwart. Ihre Themenauswahl: urkomisch, aber dennoch stets relevant und mit echten Erkenntnissen! Woche für Woche retten die selbsternannten Expert:innen in den 30-minütigen Folgen auf überraschende Weise hochprofessionell mit viel Humor die Welt – zumindest ein bisschen. Zu sehen ab dem 17. März 2023 immer freitags um 21:45 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek.

Sechs Shows, 16 Weltretter:innen

Tageszeitungen, Push-Benachrichtigungen, Sondersendungen – tagtäglich prasseln im Minuten-Takt immer neue Schlagzeilen auf uns ein. Wer soll da noch den Überblick behalten? Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden? Und vor allem: Wer findet Lösungen für all diese Probleme? Die Antwort lautet: die neue Freitagabend-Show „Comedy rettet die Welt!“ Unter anderem mit Olaf Schubert, Lisa Feller, Paul Panzer, Mirja Boes, Simon Pearce, Mike Krüger, Matthias Matschke, Michael Mittermeier und Meltem Kaptan.

„Comedy rettet die Welt!“:

Jeden Freitag ab 17. März, 21:45 Uhr, Das Erste

Online ab Freitag, 17. März 2023 in der ARD Mediathek.

Produziert wird die Koproduktion von SWR und BR von Constantin Entertainment.

