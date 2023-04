Zweiteilige SWR Doku feiert Kulturen und ihre Communities / ab 8. Mai 2023 in der ARD Mediathek

„Celebrate Culture – Black SHEroes“ legt den Fokus auf die positiven Aspekte von Multikulturalität und Diversität. Die Protagonistinnen, vier Schwarze, kulturschaffende Frauen, zeigen ihre persönliche Heldinnenreise zu ihren Erfolgen und ihrer Kunst.

Meisterinnen ihres Fachs

Thelma Buabeng, Nikeata Thompson, Sonia Mannette und Jumoke Adeyanju sind vier erfolgreiche kulturschaffende Frauen, die es in ihren Gebieten zu großer Bekanntheit gebracht haben. Die Doku erzählt von ihrer Kunst: Comedy, Schauspiel, Musik und Tanz. Dabei blicken die Künstlerinnen auf ihr Lebenswerk und erklären, wie ihre persönlichen Geschichten durch ihre Kultur beeinflusst sind, und wie diese ihre Arbeit als Kunstschaffende bereichert hat.

Die Sichtbarkeit von BPoC in der Gesellschaft

Der Film beleuchtet, wie Thelma Buabeng in ihrer Comedy mit Klischees umgeht, wie Jumoke Adeyanju ihr „Poetry meets HipHop“ in der Szene etabliert und warum die Geburt ihrer Tochter für Sonia Mannette essenziell für ihren Werdegang als Schriftstellerin war. Ein empowerndes Feel-Good-Format mit besonderem Augenmerk auf Selbstermächtigung und Zelebration, das neue Aspekte des Lebens von interkulturellen Menschen in Deutschland präsentiert. „Warum mich das Projekt 'Black SHEroes' angesprochen hat, ist, weil es um den Erfolg einer Schwarzen Frau in Europa geht. Das wird ja nie so belichtet. Es ist für mich schon emotional“, erklärt Nikeata Thompson, die sich unter anderem für die Sichtbarkeit von Black People of Colour und Vielfalt in der Gesellschaft einsetzt.

Die Produktion

„Celebrate Culture – Black SHEroes“ ist eine Produktion der Flow Media Company im Auftrag des SWR. Beide Folgen à 45 Minuten der Dokumentation von Claire Forrester und Ruby-Ann Schwiethal sind ab 8. Mai in der ARD Mediathek zu sehen.

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Michael Schwarz E-Mail: michael.schwarz@swr.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist*innen beantwortet. Zuschauer*innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.