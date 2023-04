Multimediales Studio, Live-Übertragungen und Events / SWR ist Medienpartner der Buga 23 in Mannheim / Eröffnungsfeier am 14. April 2023 live im SWR Fernsehen

Der SWR beteiligt sich an der Bundesgartenschau (Buga) in Mannheim. Die bundesweit beachtete Blumen- und Gartenschau findet vom 14. April bis 8. Oktober 2023 auf dem Mannheimer Spinelli-Gelände und im Luisenpark statt. Der SWR ist Medienpartner und mit einem multimedialen Studio sowie mit zahlreichen Veranstaltungen präsent. Das Publikum kann das Programm und die Menschen, die es gestalten, aus nächster Nähe erleben. Es wird live von der Buga 23 gesendet. Den Auftakt macht am Freitag, 14. April 2023 im SWR Fernsehen die Live-Übertragung der Eröffnung der Bundesgartenschau mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Sie ist von 11 bis 13 Uhr im SWR Fernsehen und als Livestream unter SWR.de zu sehen sowie danach auch in der ARD Mediathek.

SWR Intendant Kai Gniffke: „Wir sind da, wo Menschen zusammenkommen“

„Der SWR ist genau dort, wo Menschen zusammenkommen – und das ist in den kommenden sechs Monaten die Bundesgartenschau in Mannheim“, sagt Kai Gniffke, SWR Intendant und ARD Vorsitzender: „Wir sind unabhängiger Berichterstatter und zugleich Teil der Gemeinschaft, verankert und präsent in den Regionen. In unserem multimedialen Studio auf dem Gelände der Bundesgartenschau zeigen wir, wie unsere Sendungen gemacht werden und wie wir arbeiten.“ Und weiter: „Wir freuen uns in Mannheim auf das persönliche Gespräch mit vielen Menschen auf der Buga.“

Studioleiterin Dagmar Schmidt: „Wir werden nah dran sein an den Themen der Buga“

„Wir berichten als zuständiges SWR Studio vor Ort aktuell und multimedial für alle Programme und Sendungen des SWR und auch der ARD“, betont Dagmar Schmidt, Leiterin des SWR Studios Mannheim-Ludwigshafen: „Wir werden nah dran sein an den Themen der Buga und umfassend berichterstatten. Das ist unsere Aufgabe und darauf freuen wir uns." Die Bundesgartenschau sei nicht nur für Mannheim eine besondere Veranstaltung, sondern interessiere im gesamten SWR Gebiet, in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Live-Übertragungen und Aktionen zum Mitmachen

Die sogenannte U-Halle auf dem Spinelli-Gelände ist das Kernstück der Bundesgartenschau. Dort hat der SWR auf 230 Quadratmetern Fläche ein multimediales und für das Publikum zugängliches Studio eingerichtet. Geplant sind regelmäßige Live-Radiosendungen für SWR1 und SWR4. Immer freitags von 10 bis 18 Uhr sendet SWR4 Baden-Württemberg live aus dem Studio, immer mittwochs von 16 bis 17 Uhr das SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen. Die Nachmittagssendung von SWR1 kommt einmal im Monat von der Buga. Das „ARD-Buffet“ im Ersten sowie „Kaffee oder Tee“ im SWR Fernsehen senden regelmäßig donnerstags aus dem SWR Garten nahe der U-Halle. Ergänzend dazu gibt es Aktionen, etwa die „SWR Aktuell“-Nachrichtentage und die Gartensprechstunde mit dem Experten Volker Kugel.

Eröffnungsfeier im SWR Fernsehen, ARD Pfingstgottesdienst im Ersten

Den Anfang macht die Live-Übertragung der Eröffnungsfeier am Freitag, 14. April 2023. SWR Moderatorin Jana Kübel führt durch die Sendung, Natalie Akbari und Ramon Babazadeh sind als Live-Reporter im Einsatz. Sie berichten vom Start der Bundesgartenschau und zeigen die Attraktionen und Neuheiten auf dem Buga-Gelände. Am 28. Mai 2023 wird der SWR auch den ARD Pfingstgottesdienst von der Buga in Mannheim von 10 bis 11 Uhr im Ersten übertragen.

SWR Events auf der Bundesgartenschau

Auf der Hauptbühne des Buga-Geländes werden große SWR Veranstaltungen stattfinden: Am 27. Mai 2023 zum Beispiel „SWR1 Pop & Poesie“ und am 5. August die „SWR4 Schlagerparty mit Beatrice Egli“. Am 2. und 3. September 2023 folgt das „SWR Familienfest“ und am 8. September die „SWR3 Party“.

Im Fernsehen, in der ARD Mediathek und Online

„Eröffnung Bundesgartenschau Mannheim“

Freitag, 14. April 2023, 11 Uhr im SWR Fernsehen und auf SWR.de, danach in der ARD Mediathek

„Gottesdienst zum Pfingstsonntag. Von der Bundesgartenschau in Mannheim“

Sonntag, 28. Mai 2023, 10 Uhr im Ersten

Im Hörfunk

„Eröffnung Bundesgartenschau Mannheim“

Sonntag, 16. April 2021, 13:05 bis 14 Uhr in SWR4, Regionalprogramm Mannheim

