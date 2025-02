Es ist Sommer in Berlin und Peter Fox lädt ein zur „Block Party“. Eine Konzert-Doku zeigt das Leben in der Stadt und die verbindende Kraft der Musik – im Großen wie im Kleinen.

Im Sommer 2024 plant der Künstler Peter Fox mehrere Konzerte an Berliner Brennpunkten. Eintritt frei. Für alle. Mit kompletter Band, Tänzer:innen, Licht und Soundsystem an Orten, die oftmals im Fokus gesellschaftlicher Debatten stehen und teilweise bundesweite Bekanntheit erlangt haben. Zwischen den Sprungtürmen im Columbiabad, auf dem Asphalt der Bolzplätze vor dem Wohnpark Pallasseum und im politisch aufgeladenen Görlitzer Park entsteht gemeinsam mit lokalen Musiker:innen ein einzigartiges Live-Erlebnis. In der Dämmerung einer aufgeheizten Stadt feiern Menschen miteinander, die in ihren Nachbarschaften zunehmend aneinander vorbeileben.

Drei Wege, eine Bühne

Die Dokumentation „Block Party – Peter Fox feiert mit Berlin“ von Regisseur David Seeberg vereint mitreißende Konzertaufnahmen mit authentischen Großstadtgeschichten. Im Mittelpunkt stehen neben Peter Fox drei junge Künstler:innen: Kevin (31) ist Erzieher aus Neukölln und hat den Traum der eigenen Rap-Karriere eigentlich schon aufgegeben; Cerin (16), Schülerin aus Gropiusstadt, schreibt für den Auftritt ihren ersten eigenen Song; Nick (24) aus Marzahn verarbeitet seine schwierige Vergangenheit über die Musik.

Musik, Träume und Geschichten, die bewegen

Ein filmisches Porträt über Träume, Musik und die Energie Berlins. Zum einen erlebt das Publikum eine einzigartige Konzertreihe an eindrucksvollen Orten, zum anderen erzählt „Block Party“ die emotionale Geschichte dreier Protagonist:innen und deren Leidenschaft für Musik. Ihre Erlebnisse spiegeln Perspektivlosigkeit und Frustration wider, aber auch Solidarität, Lebensfreude und Zuversicht.

„Block Party – Peter Fox feiert mit Berlin“ ist eine Produktion der Florida Factual im Auftrag des SWR (Federführer), rbb, ARD Kultur und hr.

„Block Party – Peter Fox feiert mit Berlin“

ab Frühjahr 2025 in der ARD Mediathek

