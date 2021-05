Holger Wienpahl ist leidenschaftlicher Wanderer. Am Pfingstmontag ist er wieder unterwegs - auf seinen Lieblingstouren am Rhein, an der Mosel und in der Eifel.

Holger genießt die Weite und die himmlische Aussicht auf dem Loreley-Rundweg. © SWR/Holger Wienpahl SWR Der Loreley-Rundweg ist eine von Holgers beliebtesten Wandertouren. Kein Wunder - bei der Aussicht. © SWR/Holger Wienpahl SWR Holger Wienpahl trifft René Borbonus. Sie tauschen "Ge(h)danken" auf dem Loreley-Rundweg. © SWR/Holger Wienpahl SWR Holger Wienpahl wandert durch die Teufelsschlucht bei Ernzen in der Eifel. © SWR/Holger Wienpahl SWR Zwischenstopp: Holger Wienpahl mit Kamerateam im Dinosaurierpark Teufelsschlucht. © SWR/Holger Wienpahl SWR Holger Wienpahl auf dem Calmont Klettersteig an der Mosel. © SWR/Holger Wienpahl SWR Geschafft! Holger Wienpahl mit Sabine Asgodom am Gipfelkreuz auf dem Bremmer Calmont. © SWR/Holger Wienpahl SWR