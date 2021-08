In Schwäbisch Hall und Umgebung drehte Peter Evers den Kinofilm um ein Geschwisterpaar in einem Dorf der frühen Fünfzigerjahre, Kamera Pascal Schmit, mit Svenja Jung, Merlin Rose, Thomas Sarbacher, Eleonore Weisgeber, Walter Kreye u.v.a. Drehstartfoto am Set: v.l.n.r.: Produzent Rüdiger Heinze (Zum Goldenen Lamm), Stefanie Groß (SWR), Hauptdarstellerin Svenja Jung (Maria), Regisseur und Drehbuchautor Peter Evers und Carl Bergengruen (MFG Baden-Württemberg ). © SWR/Zum Goldenen Lamm/Dominik Hatt

