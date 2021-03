Die „Story im Ersten“ am Montag, 8. März 2021, 22:50 Uhr / Film von Mirjana Momirovic und Caroline Haertel

Hunderttausende Menschen in Deutschland brauchen im Alter Pflege, aber die wenigsten wollen ins Heim. Doch häusliche Pflege ist auf den Leistungskatalog der Pflegeversicherung begrenzt. Auch deshalb boomt der Markt für Betreuerinnen aus Mittel- und Osteuropa, die in häuslicher Gemeinschaft mit den Senior*innen leben und sie im Alltag unterstützen. Die Autorinnen Mirjana Momirovic und Caroline Haertel dokumentieren die Herausforderungen, die ein Leben mit fremden Helfer*innen hervorbringt in „Eine Polin für Opa“. Zu sehen ist die Reportage am Montag, 8. März, ab 22:50 Uhr im Ersten und danach für 12 Monate in der ARD-Mediathek.