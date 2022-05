Bayerischer Filmpreis 2021: Drehbuchpreis an „Ich bin dein Mensch“

Jan Schomburg und Maria Schrader für den SWR Near Future-Film ausgezeichnet / Nachwuchspreis Regie an York-Fabian Raabe für seinen Debütfilm „Borga“

Bei der Verleihung des Bayerischen Filmpreises 2021 wurden Jan Schomburg und Maria Schrader am Abend (20.5.) für ihr Drehbuch zum SWR Film „Ich bin dein Mensch“ ausgezeichnet. Die melancholische Komödie entstand frei nach Motiven der Kurzgeschichte von Emma Braslavsky und erzählt von der Liebe zwischen einer Wissenschaftlerin und einem humanoiden Roboter. York-Fabian Raabe wurde für seinen Erstlingsfilm „Borga“, einer Kinoproduktion von Debüt im Dritten, mit dem Nachwuchspreis Regie ausgezeichnet.

Aus der Begründung der Jury für den Drehbuchpreis

Maren Eggert und Dan Stevens spielen in der Regie von Maria Schrader die Hauptrollen in „Ich bin dein Mensch“, produziert wurde der Film von der Letterbox Filmproduktion für den SWR. Die Jury erläuterte ihre Wahl: „Maria Schrader und Jan Schomburg starten ihr Drehbuch ohne Schnörkel und Umwege, sie vertrauen vollkommen ihrer Prämisse und ihrem Können. Dabei begeben sich die beiden in einen Bereich, der in der deutschen Filmlandschaft eher gemieden wird: das Genre Science-Fiction. Und als ob das nicht schon genug an Schreibabenteuer und Neuland bedeuten würde, setzen sie noch eins drauf und flirten leicht und spielerisch mit der Komödie. Dass dieser Mix so fantastisch funktioniert, liegt an einem klugen, auf das Wesentliche fokussierten Plot, aber vor allem an den intelligenten Dialogen, die uns mit Wortwitz und Originalität überraschen. Hier werden große Menschheitsfragen vielstimmig verhandelt und nicht selten vergessen wir beim Zuschauen und vor allem Zuhören, dass einer der beiden Liebenden seine Sprache einem Algorithmus verdankt. „Ich bin dein Mensch“ ist große sprachliche Filmkunst, die uns auf virtuose Weise und dank der großartigen Umsetzung sowie dem fantastischen Cast bewegt, berührt, unterhält und vor allem lange nachhallt.“

Erfolgsgeschichte

Der Bayerische Filmpreis für das Drehbuch ist ein weiterer Schritt in der beeindruckenden Erfolgsgeschichte von „Ich bin dein Mensch“. Der Film entstand als SWR Film für die Near Future-Reihe im Ersten und in der ARD Mediathek und lief nach seinem Erfolg im Wettbewerb der Berlinale 2021 zunächst im Kino. Beim deutschen Filmpreis 2021 war der Film mit gleich vier Lolas der große Gewinner und war auch auf der Shortlist für den Oscar als bester internationaler Spielfilm. Im Dezember 2021 war „Ich bin dein Mensch“ im Ersten und der ARD Mediathek zu sehen. Produzentin ist Lisa Blumenberg, die Redaktion liegt bei Jan Berning und Katharina Dufner.

Auf der Suche nach einem Platz im Leben: „Borga“

Der Bayerische Filmpreis für den Regienachwuchs ging an York-Fabian Raabe. Sein Debütfilm „Borga“ erzählt aus der Perspektive des Ghanaers Kojo von falschen Versprechen, familiären Verpflichtungen und dem Versuch, an seinen Träumen festzuhalten. Eugene Boateng fasziniert darin als Kojo, der immer wieder zwischen allen Stühlen landet und doch entschlossen ist, sich die Anerkennung seiner Familie zu erobern. „Borga“ entstand als deutsch-ghanaische Koproduktion von Chromosom Film und East End Film in Koproduktion mit SWR, ARTE und Deal Real Productions. Gefördert wurde er von der MFG Baden-Württemberg, HessenFilm und Medien, dem BKM und dem DFFB. Produzenten sind Alexander Wadouh, Elaine & Tommy Niessner, Koproduzenten Danny Damah, Tony Tagoe und Holly Gilliam, die Redaktion liegt bei Stefanie Groß, SWR/Debüt im Dritten, und Anne-Marie Paquet, ARTE.

„Ich bin dein Mensch“: Alma (Maren Eggert) und Tom (Dan Stevens) erfinden sich eine gemeinsame Geschichte. © SWR/Letterbox Filmproduktion/Christine Fenzl SWR Letterbox Filmproduktion/Christine Fenzl

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bild (JPG)

Pressekontakt Annette Gilcher E-Mail: annette.gilcher@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist*innen beantwortet. Zuschauer*innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.