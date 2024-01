Zweite Staffel „Babbel Net!“ mit Bülent Ceylan

per Mail teilen

Sechs neue Folgen des SWR Comedy-Tutorials mit dem Kurpfälzer Comedian ab 12. Januar 2024 in der ARD Mediathek und ab 16. Januar im SWR

Uffbasse! Zweite Runde! Nach dem Erfolg der ersten Staffel „Babbel Net!“ 2023 in der ARD Mediathek legen der SWR und der Mannheimer Comedian Bülent Ceylan nach: Mit sechs weiteren Folgen zu sechs verschiedenen Themen geht die zweite Staffel des Comedy-Tutorials aus dem Heidelberger Frauenbad an den Start, gewürzt mit Stand-up, Talk, Quiz, Duellen, Musik-Persiflagen und mutigen Selbstversuchen. Zu sehen ab 12. Januar 2024 in der ARD Mediathek und ab 16. Januar im SWR.

Grenzen der Belastbarkeit

Um Licht ins Halbwissen der Nation zu bringen, geht Bülent Ceylan erneut an die Grenzen seiner physischen und psychischen Belastbarkeit: Der Comedian trotzt spuckenden Alpakas, verwandelt sich auf dem Berliner Ku´damm in einen Buchsbaum, testet einen KI-gesteuerten Moralroboter und wagt vor laufender Kamera eine Angsttherapie mit lebenden Vogelspinnen. Wieder am Start sind auch Sprachassistentin Esra Meral, Sängerin LauRAW sowie Ceylans vielfältiger Figurenkosmos von Hasan über Harald, von Thor bis Anneliese.

„Wissen macht luschdig“

Themen der neuen Staffel sind: die Spreche der Tiere, Träume, KI, Dating, Geruch und Angst. Bülents Gäste sind Spezialist:innen auf ihrem Gebiet: Er begrüßt zwei Dating-Expertinnen und einen Biologen, eine Geruchsforscherin und einen Parfüm-Sommelier, einen Star-Papageien und eine Angsttherapeutin, eine Klarträumerin sowie einen KI-Forscher. In „Babbel Net!“ feiert Bülent das Wissen - und die Fans im Heidelberger Frauenbad feiern ihn. Neben vielen neuen Einsichten und jeder Menge Wissensgewinn manifestiert sich eine universale Erkenntnis: „Wissen macht luschdig“.

„Babbel Net!“

Staffel zwei ist eine sechsteilige Produktion der Kimmig Entertainment GmbH im Auftrag des SWR, verfügbar ab 12. Januar 2024 in der ARD Mediathek. Ab 16. Januar sind die Folgen jeweils dienstags im SWR zu sehen.

Folge 1:

„Keine Angst mehr mit Bülent“ ab 12. Januar in der ARD Mediathek; am 16. Januar, 23:30 Uhr im SWR

Folge 2:

„KI erleben mit Bülent“ ab 19. Januar in der ARD Mediathek; am 23. Januar, 23.:30 Uhr im SWR

Folge 3:

„Tiere verstehen mit Bülent“ ab 26. Januar in der ARD Mediathek; am 13. Februar, 23:30 Uhr im SWR

Folge 4:

„Im Rausch der Düfte mit Bülent“ ab 2. Februar in der ARD Mediathek; am 20. Februar, 23:00 Uhr im SWR

Folge 5:

„Erfolgreiches Dating mit Bülent“ ab 9. Februar in der ARD Mediathek; am 27. Februar, 23:00 Uhr im SWR

Folge 6:

„Schöner träumen mit Bülent“ ab 16. Februar in der ARD Mediathek; am 5. März, 23:15 Uhr im SWR

