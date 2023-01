Comedy-Tutorial „Babbel Net!“ mit Bülent Ceylan

Neues SWR Format mit dem Kurpfälzer Comedian / sechs Folgen ab 12. Januar 2023 in der ARD Mediathek und ab 13. Januar im SWR Fernsehen

Ob als Survival-Experte in einer Kältekammer oder als professioneller „Kuschler“ – Comedian Bülent Ceylan zeigt in seinem neuen SWR Format „Babbel Net!“ vollen Einsatz. Mit einer Mischung aus Comedy und Wissenschaft widmet sich der Mannheimer mit seinen Gästen den wichtigen Themen des Lebens wie Ernährung, Liebe oder dem Wetter und hält für sein Publikum spannende Fakten bereit, mit denen man auf jeder Party glänzen kann. Bülent Ceylan ist ab 12. Januar 2023 mit sechs Folgen des neuen Comedy-Tutorials in der ARD Mediathek und ab 13. Januar im SWR Fernsehen zu sehen.





Comedy-Tutorial „Babbel Net!“

„Babbel net!“ sagt der Kurpfälzer, wenn jemand kein dummes Zeug reden soll. Davor will Bülent Ceylan sein Publikum bewahren und verrät zusammen mit den Gästen seiner Wissenschafts-Comedyshow wissenschaftlich abgesichert und gleichzeitig mit einem Augenzwinkern, was man über die wichtigen Themen des Lebens wissen sollte, um bei jeder Fachsimpelei mitreden zu können. Ob Ernährung, Liebe, Weltall, Schönheit, Wetter oder Geld – bei Bülents Comedy-Tutorial bleibt keine Frage offen. So lässt sich der Comedian etwa zum professionellen „Kuschler“ ausbilden; versucht, in einer Kältekammer bei minus 110 Grad zu überleben; absolviert ein veganes Survivaltraining und schießt einen Mannheimer Döner in die Stratosphäre.

Bülent Ceylan: „Schlauer macht eben lustig.“

Bülent Ceylan über „Babbel Net!“: „Ich freue mich über dieses besondere Format. Comedy, die Wissen vermittelt – so etwas ist neu. In dieser Show verrate ich alles, was man zu den wichtigen Themen des Lebens wissen muss, um auf jeder Party zu glänzen. Schlauer macht eben lustig.“ „Babbel Net!“ ist das zweite SWR Format mit dem Comedian; seit 9. Dezember 2022 steht bereits die Aufzeichnung seines aktuellen Solo-Bühnenprogramms „Luschtobjekt“ in der ARD Mediathek zur Verfügung. Das neue Format „Babbel Net!“ stellt Ceylan auch in der „Kaffee oder Tee“-Ausgabe am 11. Januar 2023 um 16.05 Uhr im SWR Fernsehen vor.

„Babbel Net!“ ist eine sechsteilige Produktion der Kimmig Entertainment GmbH im Auftrag des SWR, verfügbar ab 12. Januar 2023 jeweils donnerstags und für zwei Jahre in der ARD Mediathek. Ab 13. Januar sind die Folgen jeweils freitags um 23.30 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen.

Folge 1:

Thema Weltall; mit Gast Suzanna Randall, Astrophysikerin und angehende Astronautin (ab 12.1. in der ARD Mediathek; am 13.1., 23:30 Uhr im SWR Fernsehen)

Folge 2:

Thema Ernährung; mit Gast Sebastian Lege, Food-Experte, Koch und Entertainer (ab 19.1. in der ARD Mediathek; am 20.1., 23:30 Uhr im SWR Fernsehen)

Folge 3:

Thema Liebe; mit Gast Gianna Bacio, Sexual-Pädagogin (ab 26.1. in der ARD Mediathek; am 27.1., 23:30 Uhr im SWR Fernsehen)

Folge 4:

Thema Schönheit; mit Gast Nadine Breaty, Social-Media-Ikone (ab 2.2. in der ARD Mediathek; am 3.2., 23:30 Uhr im SWR Fernsehen)

Folge 5:

Thema Wetter; mit Gast Benedikt Hülsbusch, Personaltrainer, der mit seinem Youtube-Kanal „Einfach Bauer“ in humoristischen Clips das Landleben feiert. (ab 9.2. in der ARD Mediathek; am 10.2., 23:30 Uhr im SWR Fernsehen)

Folge 6:

Thema Geld; mit den Gästen Jürgen Kuhl, ehemaliger Geldfälscher und Simon Schöbel, Finanz-Influencer (ab 16.2. in der ARD Mediathek; am 17.2., 23:30 Uhr im SWR Fernsehen)

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Claudia Gabler E-Mail: claudia.gabler@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist*innen beantwortet. Zuschauer*innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.