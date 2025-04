„Babas Geister“ – eine Schwarzwald-Recherche

Sechsteilige Doku-Podcast-Serie von SWR Kultur und Deutschlandfunk / Recherche mit türkisch-deutschem Familienhintergrund / ab 29.1.2025 in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt

Alles beginnt mit einem Spuk in einem verlassenen Hotel im Schwarzwald. Zwei Kindergeister suchen den Sicherheitsmann Gültekin auf und er ist sich sicher: mit dem Ort stimmt etwas nicht. Nur eine von seinen vielen Süperbaba-Geschichten, die er zuhause gerne erzählt? Doch irgendetwas ist anders. „Babas Geister“ ist eine zweisprachige Doku-Podcast-Serie, in der die Autorinnen Ayla Güney und Jūratė Braginaitė auf Spurensuche gehen. Diese führt sie in die Vergangenheit des ehemaligen „Sternenwirtshaus Hohritt“ in Sasbachwalden, aber auch in Aylas Kindheit. Die Serie ist ab 29. Januar in der ARD Audiothek verfügbar.

Spuk im Schwarzwald?

Aylas Vater Gültekin ist überzeugt, dass hier einst Nazis Kinder gequält haben. Die Tochter reagiert skeptisch, wie immer. Als auch Gültekins Kollegen von Spukerlebnissen erzählen, beginnen die Autorinnen zu recherchieren. Ayla und ihre Freundin Jūratė stoßen auf Teile der Hotelgeschichte, die bisher nur leise erzählt wurden.

Geister deutscher Vergangenheit in Sasbachwalden

Was zunächst wie ein harmloser Spuk wirkt, entspinnt sich zu einer komplexen Erzählung über die Geister deutscher Vergangenheit. Von Kindergeistern und Nazis im Schwarzwald, aber auch von einem Annäherungsversuch zwischen Vater und Tochter. Die Suche nach den Kinderstimmen wird zu einer Identitätssuche der Autorin und konfrontiert sie mit einer unbequemen Realität: der bewussten Auslassung schmerzhafter Kapitel deutscher Geschichte – von den Schatten des Nationalsozialismus über die Entnazifizierung bis hin zum Umgang mit migrantischen Gemeinschaften.

„Babas Geister“ in der ARD Audiothek

Authentisch erzählt Ayla Güney mit Jūratė Braginaitė dabei von den schmerzhaften und unausgesprochenen Verschiebungen in ihrer türkisch-deutschen Familie. Spielerisch und emotional beschreibt „Babas Geister“ die Lücken, die zwischen zwei Generationen und zwei Sprachen entstehen. Geht Gültekin am Ende aus der Geistergeschichte doch noch als echter Süperbaba hervor? Die Produktion von SWR und Deutschlandfunk ist ab 29. Januar in der ARD Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.

Die Autorinnen

Ayla Güney ist Filmemacherin und Producerin im Bereich Dokumentarfilm und zertifizierte Green Consultant für Film und TV. Nach ihrem Studium der Medienkunst/Mediengestaltung an der Bauhaus-Universität Weimar arbeitete sie an preisgekrönten Dokumentarfilmproduktionen mit. Mit „Babas Geister“ setzt sie ihr erstes Hörfunkprojekt um.

Jūratė Braginaitė realisiert Features, Hörspiele und ortsbasierte Audioarbeiten. Zuletzt gewann sie mit ihrem Stück „Vogel Igel Stachelschwein“ den Deutschen Hörspielpreis der ARD 2023. Wenn sie nicht mit Radiokunst beschäftigt ist, arbeitet sie als Sprecherin sowie Stimm- und Sprechtrainerin.

Die ARD Audiothek – mobil und werbefrei

Die ARD Audiothek ist die gemeinsame Streaming- und Podcast-Plattform aller Radiowellen der in der ARD vereinten Sender und des Deutschlandradios. Rund 100.000 Beiträge und Podcasts sind dort mobil abrufbar, ganz ohne Werbung. Die ARD Audiothek gibt es als App fürs Smartphone und Tablet sowie als Web-Version für Notebooks und PCs unter ardaudiothek.de.

Babas Geister - 6-teiliger Doku-Podcast ab 29. Januar in der ARD Audiothek

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bild (ZIP)

