Zwei Eyes & Ears Awards für @ichbinsophiescholl

Die Instagram-Serie von SWR und BR wird als beste innovative Idee und als beste Social Media Kampagne ausgezeichnet.

Bei den 23. Internationalen Ears & Eyes Awards wurde die Instagramserie @ichbinsophiescholl von SWR und BR doppelt ausgezeichnet: SWR und BR erhielten Preise In der Kategorie „Digital – beste Social Media Kampagne“ und in „Specials und Cross Media – beste innovative Idee“, beide Male in Gold. Die aus der Smartphone-Perspektive erzählte Serie nimmt die Instagramnutzer:innen zehn Monate Tag für Tag mit in das Leben von Sophie Scholl und vollzieht den Weg der Weißen Rose in den Widerstand und bis zu ihrer Verhaftung mit den für die Plattform charakteristischen Mitteln nach.

Auszeichnung für das Team der Instagramserie

„SWR und BR schaffen es nicht nur, die Geschichte von Sophie Scholl zum Leben zu erwecken. Der Instagramkanal weckte auch das Interesse der jungen Zielgruppe und arbeitete dabei innovativ und emotionalisierend. Abgerundet wird die Idee durch die schöne Illustration. Ein starker Ansatz für eine lebendige Perspektive auf die Geschichte,“ schrieb die Jury zu der Auszeichnung für die „beste innovative Idee“ im Bereich „Specials und Cross Media“. Und begründeten die Entscheidung für die beste Social Media Kampagne in der Kategorie „Digital“: „Mit dieser Kampagne wurde Geschichte nicht nur erzählt, sondern erlebbar gemacht! Zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl schlossen sich SWR und BR das erste Mal zusammen und ließen die junge Zielgruppe die letzten 7 Monate im Leben der Widerstandskämpferin live miterleben. Eine starke Aufbereitung für die passende Plattform“, so die Jury.

Auszeichnungen für das Team der Instagramserie

Die Preise für @ichbinsophiescholl gingen an das Kreativ-Team der Serie um Susanne Gebhardt, Redaktion SWR; Ulrich Herrmann, Redaktion SWR, Werner Pastula, Leiter Markenführung & Design SWR; Lydia Leipert, Redaktion Bayerischer Rundfunk; Jochen Laube, Produzent Sommerhaus; Fabian Maubach, Produzent Sommerhaus, Katja Siegel, Executive Producer VICE Media; Melina Voss, Creative Producer UNFRAMED.

Weitere Auszeichnung für die Programm-Kampagne von SWR aktuell

In der Kategorie Beste Programm Kampagne: News wurde das Kreativ-Team Jonas Denzel, Producer SWR; Hans Georg Andres, Creative Director SWR; Edith Schwörer, Graphic Design SWR; Adrian Saile, Head of Promotion SWR mit dem Award in Bronze für die SWR Aktuell-Kampagne ausgezeichnet.

Internationale Eyes & Ears Awards

Der Branchenverband Eyes & Ears ist Kommunikationsplattform für all, die sich mit der strategischen Planung, Kreation, Umsetzung und Steuerung audiovisueller Kommunikation in TV, Film, Radio, Internet, Mobile, Games und Events beschäftigen. 2021 vergab er zum 23. Mal Preise an Produktionen aus den Bereichen Design, Audio, Digital, Promotion und Cross-Media.

Titelmotiv der 14 Uhr Kampagne für SWR Aktuell © SWR SWR Bild in Detailansicht öffnen Hans Scholl (Max Hubacher), Sophie Scholl (Luna Wedler) und Alexander Schmorell (David Hugo Schmitz) arbeiten bis spät in die Nacht im Atelier. © SWR/Rebecca Rütten/Sommerhaus Film SWR Bild in Detailansicht öffnen

