Vor ausverkauftem Haus rockt Comedian Bülent Ceylan mit seinem Solo-Bühnenprogramm „Luschtobjekt“ die SAP Arena in Mannheim. Ceylan persifliert in seinem zwölften Bühnenprogramm das Thema Lust in den sozialen Medien und macht sich dabei mit frisch rasierter Brust selbst zum „Luschtobjekt“. Der SWR hat die Show aufgezeichnet – für alle, die zum Jahresende die Lachmuskeln noch einmal richtig strapazieren wollen.