SWR Kultur Doku über millionenschweren Nachlass für das Auktionshaus Nagel in Stuttgart / ab 26. Juli 2024 in der ARD Mediathek / am 28. Juli um 17:30 Uhr im SWR

Ein millionenschwerer Nachlass, geliefert in 14 Sattelschleppern, kommt dem Auktionshaus Nagel in Stuttgart zugute. Doch für das Auktionshaus ist Diskretion oberstes Gebot: Darüber, wem der Nachlass gehörte, verweigert man jede Auskunft. Die SWR Kultur Doku "Bis der Hammer fällt – Hinter den Kulissen im Auktionshaus Nagel" erzählt die kleinen und großen Geschichten, die sich hinter den Objekten verbergen und ist ab 26. Juli 2024 in der ARD Mediathek verfügbar. Der SWR zeigt die Doku am 28. Juli um 17:30 Uhr. Vom Fisch-Servierteller bis zur begehrten Handtasche Für das Auktionshaus Nagel ist Diskretion oberstes Gebot. So verweigert man eisern jede Auskunft darüber, wem der millionenschwere Nachlass gehörte, der jüngst nach Stuttgart kam: 14 Sattelschlepper voll mit kostbaren Antiquitäten, historischen Gemälden, asiatischem Porzellan oder dänischem Silber, wie einem Fisch-Servierteller mit einem Schätzwert von 30.000 bis 50.000 Euro. Seltene Uhren wie eine "Mystérieuse Modèle A" von Cartier oder eine wertvolle Schnupftabakdose mit dem Bildnis von Marie Antoinette und rund 600 Handtaschen von Hermès oder Fendi, manche davon schwer zu bekommen, einige nie getragen. „Bis der Hammer fällt – Hinter den Kulissen im Auktionshaus Nagel" Von der Anlieferung bis zur Versteigerung wird jedes Objekt auf Echtheit und Herkunft geprüft, fotografiert, dokumentiert, katalogisiert und geschätzt. Jahrzehntelange Erfahrung, moderne Technik und internationale Verbindungen helfen, auch Dinge zuzuordnen, die keine Signatur haben. Dahinter stecken große und kleine Geschichten – und Überraschungen gibt es immer. „Bis der Hammer fällt – Hinter den Kulissen im Auktionshaus Nagel" ist ab 26. Juli 2024 in der ARD Mediathek und am 28. Juli um 17:30 Uhr im SWR zu sehen.