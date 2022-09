„Wir gesucht!“: ARD-Themenwoche 2022 setzt auf Dialog

Programmhighlights, Pat:innen und Projekte in Berlin vorgestellt.

Berlin, 22. September 2022. – Die Suche nach dem großen „WIR“ in der Gesellschaft steht im Mittelpunkt der diesjährigen ARD-Themenwoche (6. bis 12. November). In Fernsehen, Hörfunk und Internet wird bereits zu einer bundesweiten Mitmachaktion „WIR GESUCHT – das Projekt“ aufgerufen. Jetzt haben die beiden federführenden Sender Südwestrundfunk (SWR) und Hessischer Rundfunk (hr) im ARD-Hauptstadtstudio den Ansatz und die Programmhöhepunkte zur crossmedialen Public-Value-Woche vorgestellt.

„Statt konfliktzentrierter Berichterstattung wollen wir bewusst lösungsorientierten Journalismus zeigen“, sagt SWR Intendant Kai Gniffke. „Der Ansatz des konstruktiven Journalismus versucht Lösungen anzubieten und passt wunderbar zu unserer ARD-Themenwoche. Wir rücken Menschen und deren Projekte in den Mittelpunkt, die aktiv zum Zusammenhalt in der Gesellschaft – dem ‚WIR‘ – beitragen.“ „Wobei das „Wir“ uns alle meint, die sich in unserer Gesellschaft für Zusammenhalt einsetzen“, ergänzt hr-Intendant Florian Hager. „Dieses Jahr hat die ARD-Themenwoche durch die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen noch einmal an Aktualität und damit an Relevanz gewonnen.“ Den Song zur Themenwoche präsentiert Mark Forster. „Die Zeiten sind schwierig und werden vielleicht noch schwieriger, und es ist wichtig, dass wir alle gemeinsam auf einen grünen Zweig kommen“, so der Musiker. Den Song „Memories and Stories“ widmet er den Menschen, die bei der Themenwoche im Mittelpunkt stehen. Denen, die sich engagieren und sich stark machen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Neben Mark Forster werden auch die die Social-Media-Stars Lisa & Lena und Comedienne Idil Baydar die ARD-Themenwoche als Pat:innen unterstützen.

„WIR GESUCHT – das Projekt“: Thementag am 7. November / ARD-Dialogtag am 8. November

Herzstück und zentrale Säule der der ARD-Themenwoche ist der Thementag zu „WIR GESUCHT – das Projekt“. Am Montag, 7. November stehen auf allen Kanälen und Plattformen der ARD die Menschen im Mittelpunkt, die sich um das „WIR“ bemühen. Bereits seit dem 12. September sind bei der bundesweiten Mitmachaktion alle volljährigen Menschen in Deutschland aufgerufen, ihre Vorschläge für Projekte, die den Zusammenhalt der Gesellschaft fördern, vorzustellen. Veröffentlicht werden die Einträge auf einer digitalen und interaktiven Deutschlandkarte unter themenwoche.ard.de. Beim ersten „ARD-Dialogtag“ am Dienstag, 8. November, stellen sich die „Tagesthemen“-Moderatorin Aline Abboud, der „WIR GESUCHT“-Projektleiter Thomas Reutter und der SWR Intendant und designierte ARD-Vorsitzende Kai Gniffke der Diskussion mit interessierten Bürger:innen. Die neun ARD-Landesrundfunkanstalten werden am 8. November zusätzlich eigene Dialogrunden für die Bürger:innen anbieten. Sie können mit den Menschen vor den Kameras, hinter den Mikrofonen und den Programmverantwortlichen den ARD-Sender ins Gespräch kommen. Im Fokus steht auch hier der gesellschaftliche Zusammenhalt.

Programmhöhepunkte im Fernsehen und in der ARD Mediathek

Zu den Spielfilmhöhepunkten der Themenwoche zählt der Fernsehfilm „Und ihr schaut zu“ (Mittwoch, 9. November, 20.15 Uhr, Das Erste), der auf realen Ereignissen basiert. Anja Schneider spielt eine Mutter, die nach dem Unfalltod ihrer Tochter im Netz mit Videos des Unglücks konfrontiert wird. Die Doku zum Film („Filmen ohne Gnade“) läuft direkt im Anschluss. Um das Thema Sensationslust geht es auch im digitalen Debatten-Format „Mixtalk“, bei dem per Zufallsprinzip Menschen mit unterschiedlichen Meinungen zusammenkommen. Zu den Highlights im Ersten und in der ARD-Mediathek zählen auch der „Tatort - Die Blicke der anderen“ (Sonntag, 6. November, 20:15 Uhr) mit dem Team Schwarzwald Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner). Die Doku „Wie geht wir? – Experiment am Berg“ (Montag, 7. November, 20:15 Uhr) zeigt, wie sechs Menschen ohne Bergerfahrung versuchen, gemeinsam den 4.017 Meter hohen Weissmies in den Walliser Alpen (Schweiz) zu erklimmen. Die Komödie „McLenBurger - 100 % Heimat“ erzählt die Geschichte einer mutigen Frau, die in der ostdeutschen Provinz ihr eigenes Schnellrestaurant eröffnen möchte. Mit Steffi Kühnert und Martin Brambach in den Hauptrollen (Freitag, 11. November, 20.15 Uhr). Die Begegnung zweier Menschen, die sonst kaum miteinander sprechen würden, präsentiert Talk-Host Leeroy bei seiner Premiere im Ersten: „Leeroys halbe Stunde – Arm trifft Reich: Wie fair ist das Leben“ ist am Montag, 7. November, um 23:35 Uhr zu sehen und in der ARD Mediathek abrufbar.

Die ARD-Themenwoche 2022: „WIR GESUCHT – Was hält uns zusammen?“

„Wir“– das sagt sich so leicht. Aber gibt es das große „Wir“ überhaupt noch – oder driftet die Gesellschaft auseinander in Alt und Jung, Arm und Reich, Trans und Cis, mit und ohne Einwanderungsgeschichte? Leben viele nur noch in ihrer eigenen Blase? Wo gibt es Räume für Dialog? Warum übersehen wir, was uns eint? Die ARD-Themenwoche spricht Konflikte offen an. An unterschiedlichen Orten und in verschiedenen Facetten sucht die ARD nach den Hintergründen des Auseinanderdriftens, aber auch nach mutigen Beispielen, wo Spaltung überwunden wird.

Pressetermin am 22.09.2022 mit SWR-Intendant Kai Gniffke (re.) und zwei Pat:innen der ARD-Themenwoche: Musiker Mark Forster und Comedienne Idil Baydar. © SWR/Thorsten Jander SWR

