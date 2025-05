„ARD-Radioreport Recht“ (SWR) ab Juni Teil der „ARD-Infonacht“

SWR Radiosendung zum Thema Recht ab 2. Juni 2025 zu hören jeweils montags, 22:45 Uhr, bundesweit in den Radio-Infowellen der ARD / außerdem als Podcast in der ARD Audiothek

Ab dem 2. Juni 2025 wird der „ARD-Radioreport Recht“ montags um 22:45 Uhr, im Rahmen der „ARD-Infonacht“ auf den Infowellen der ARD ausgestrahlt – und somit bundesweit. Die zehnminütige Sendung der ARD Rechtsredaktion unter Leitung des SWR bekommt somit einen neuen Titel und einen neuen Sendeplatz: Ehemals war sie als „SWR1 Radioreport Recht“ dienstags um 22:05 Uhr auf SWR1 zu hören. Außerdem ist der „ARD-Radioreport Recht“ als Podcast in der ARD Audiothek abrufbar.

Experten ordnen aktuelle Urteile ein – Sendung mit mehr als 70 Jahren Tradition

Der „ARD-Radioreport Recht“ ist die Hörfunksendung im deutschen Radio speziell zum Thema „Recht“. Es gibt sie durchgehend seit 1952. Produziert wird sie vom Team der ARD-Rechtsredaktion des SWR im Studio Karlsruhe unter Leitung von ARD-Rechtsexperte Dr. Frank Bräutigam. Themen sind unter anderem wichtige Urteile der hohen Gerichte in Karlsruhe – und was sie konkret für den Alltag der Hörerinnen und Hörer bedeuten. Nun wird sie ab Juni als Teil der „ARD-Infonacht“ ausgestrahlt. Die ARD-Infowellen sind: NDR Info, BR24, hr iNFO, rbb24 Inforadio, MDR Aktuell, WDR 5, SWR Aktuell und AntenneSaar.

ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam: „Recht mitten im Leben der Menschen“

Frank Bräutigam: „Ich freue mich, dass der ‚Radioreport Recht‘ jetzt in der gesamten ARD gesendet wird. In den klassischen Radionachrichten oder in der ‚Tagesschau‘ ist die Zeit meistens knapp. Im Radioreport können wir dann vertiefen, warum Recht nicht trocken ist, sondern mitten im Leben der Menschen spielt.“ Die ARD-Rechtsredaktion des SWR in Karlsruhe berichtet für alle Nachrichtensendungen der ARD in Fernsehen, Hörfunk und Internet über die Themen Recht und Justiz. Zusätzlich produziert sie den Podcast „Die Justizreporter*innen“ .

