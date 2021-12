Neustart des SWR mit Pfälzer Team im ARD Radio Tatort

„Terrorvögel“ – Janina Fautz und Lisa Wagner ermitteln als neue Kommissarinnen in der Pfalz / Produktion in Baden-Baden / Sendung am 19. März 2022, 19:05 Uhr in SWR2

Die Schauspielerinnen Janina Fautz und Lisa Wagner sind die neuen Ermittlerinnen des SWR im ARD Radio Tatort. Das Duo ermittelt in der Pfalz, die Polizeidirektion befindet sich in Landau. Die zuständige Kripo ist in Ludwigshafen angesiedelt. Die Produktion der Pilotfolge „Terrorvögel“ von Monika Geier hat im Hörspielstudio des SWR in Baden-Baden begonnen: Die Geschwister und Biologen Nelly und Jonas stürzen beim Vogelbeobachten vom Schweinsfelsen. Die Ermittlungen von Kriminalhauptkommissarin Ekkelsberg (Lisa Wagner) aus Ludwigshafen und Polizeioberkommissarin Anima King (Janina Fautz) von der Direktion Landau führen bald in die Öko-Terroristen-Szene. Der Hörspielkrimi ist am Samstag, 19. März 2022, um 19:05 Uhr in SWR2 zu hören, am 20. März 2022 um 21:03 Uhr in SWR4 BW. Ab 11. März 2022 steht der Hörspielkrimi ein Jahr lang in der ARD Audiothek kostenlos zum Download. Vom 16. bis 21. März 2022 wird der erste Fall des neuen Ermittlerteams außerdem im gesamten ARD-Hörfunk gesendet.

Kommissarinnen mit Bezug zur Region

Lisa Wagner und Janina Fautz sind in der Region, in der sie künftig ermitteln, auch sprachlich zu Hause: Wagner wurde in Kaiserslautern geboren und wuchs in der Pfalz auf. Fautz, geboren in Mannheim, kommt aus Hanhofen. Sie lebt in Speyer und studiert an der Schauspielschule in Stuttgart. Wagner und Fautz treten im ARD Radio Tatort des SWR die Nachfolge von Karoline Eichhorn und Ueli Jäggi an. Eichhorn und Jäggi waren 13 Jahre lang als schwäbisch-badisches Dream-Team Brändle und Finkbeiner zu hören, sie ermittelten von Stuttgart aus in ganz Baden-Württemberg. Ihr letzter Fall wurde im August 2021 gesendet. Der SWR produziert für die bundesweite Kriminalhörspielreihe ARD Radio Tatort ein bis zwei Folgen pro Jahr.

Vogelschützer ohne Grenzen

Nelly verunglückt tödlich beim Vogelbeobachten, ihr Bruder Jonas stirbt an einem rätselhaften Virus, und dann taucht das Logo von Öko-Terroristen auf. Wer sind diese Ornithoterrorists? Kriminalhauptkommissarin Ekkelsberg (Lisa Wagner) aus Ludwigshafen stellt eine SOKO zusammen. Anima King (Janina Fautz) von der Polizei Landau findet sich in einem Kreis von illustren Zollfahndern, Virenexperten und Kripoleuten wieder. Anima muss verdeckt ermitteln. Gegen ihren Willen – aber nichts wie raus aus dem Büro! Sie wird der kaltschnäuzigen Ekkelsberg zeigen, was sie draufhat.

Im festen Stab: Rainer Furch, Sierk Radzei, Cédric Cavatore und Yasmina Djaballah

Lisa Wagner und Janina Fautz bilden das neue Ermittlerinnen-Duo. In weiteren Hauptrollen sind Rainer Furch, Sierk Radzei, Cédric Cavatore und Yasmina Djaballah zu hören – vorwiegend auf Pfälzisch. Die sprachliche Verortung ist sehr zentral. Das Buch schrieb Monika Geier. Regie bei „Terrorvögel“ führt Maidon Bader. Die Musik stammt von Andreas Bernhard und Clemens Haas. Die Redaktion und Dramaturgie des ARD Radio Tatorts übernimmt für den SWR Uta-Maria Heim.

Kriminalautorin Monika Geier

Monika Geier, geboren 1970 in Ludwigshafen, lebt in der Pfalz, wo sie die Sitten und Gewohnheiten der pfälzischen Stadt- und Landbevölkerung literarisch aufbereitet. Für ihren 1999 erschienenen Erstlingsroman „Wie könnt ihr schlafen“ erhielt sie den Marlowe, den Krimipreis der Raymond-Chandler-Gesellschaft. Dem folgten etliche erfolgreiche Kriminalromane sowie zuletzt ein Buch mit Aufsätzen über einheimische Giftpflanzen: „Voll fiese Flora“ (2021). Ihr Krimihörspiel-Debüt „Kornkreise“ war Auftakt der Reihe „Feminist Gangsta“ (Produktion: hr/SWR 2020). „Terrorvögel“ ist Geiers erster ARD Radio Tatort.

Sendung

„Terrorvögel“ im SWR Hörfunk

Samstag, 19. März 2022, 19:05 Uhr, SWR2 Krimi

Sonntag, 20. März 2022, 21:03 Uhr, SWR4 Baden-Württemberg.

„Terrorvögel“ als Podcast und Download

Audio auf SWR2.de/hoerspiel

Podcast ab 11. März 2022 ein Jahr lang kostenlos zum Download in der ARD Audiothek.

