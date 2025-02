„Anastasia Kobekina – Jetzt oder nie!“ – Vierteilige Doku-Serie ab 1. Februar 2025 in der ARD Mediathek

per Mail teilen

Die vierteilige Doku-Serie „Anastasia Kobekina – Jetzt oder nie!“ begleitet die junge, außergewöhnliche Cellistin Anastasia Kobekina auf ihrem Weg zur ersehnten Weltkarriere. Dabei gelingt ein seltener und exklusiver Einblick in die verborgene Welt der Musikindustrie: einer gnadenlosen Branche, bei der hinter den glamourösen Kulissen harte kommerzielle Entscheidungen getroffen werden.

Der Weg auf die Weltbühne

"Ich bin Anastasia Kobekina, ich bin Cellistin. Und ich habe zugesagt, dass ein Filmteam mich begleiten darf – hoffentlich keine dumme Idee!", eröffnet Anastasia Kobekina die vierteilige Doku-Serie. Über mehrere Monate hinweg begleitet das Kamerateam die junge Cellistin Anastasia Kobekina auf ihrem Weg zum internationalen Durchbruch. Privat, zu Hause und auf der Bühne. Angefangen mit der Aufnahme ihres ersten Solo-Albums bei Sony, beleuchtet die Langzeit-Dokumentation ihre künstlerische und persönliche Entwicklung: Phasen der Unsicherheit und Selbstzweifel ebenso wie Momente beruflicher Höhenflüge und persönlicher Triumphe. Hinzu kommen Marketingkampagnen, Fotoshootings und Coachings. Diese authentische, feinfühlige Langzeit-Dokumentation erlaubt es, die beeindruckende Karriereentwicklung der Musikerin aus nächster Nähe mitzuerleben. Der vierte Teil der Doku-Serie endet bei Kobekinas lang ersehntem Auftritt bei den BBC Proms in der Royal Albert Hall in London im August 2024. Einem bedeutenden Meilenstein ihrer Karriere, der ihr in Zukunft zahlreiche Türen öffnen wird.

Claus Wischmann, Geschäftsführer der Produktionsfirma sounding images, äußert sich zufrieden: "Dem Team, den Regisseurinnen, den Kameraleuten und der Cutterin ist es gelungen, ein Jahr im Leben dieser jungen Künstlerin in vier emotionale und packende Episoden zu gießen. Es war für uns alle eine Herausforderung, die uns manchmal auch an Grenzen gebracht hat – aber ich freue mich, dass wir diesen Weg zusammen gegangen sind."

Anastasia Kobekina Sounding Images

Durch Musik vereint und doch einsam

Im Zentrum der vierteiligen Doku-Serie steht die 30-jährige Cellistin Anastasia Kobekina, geboren in Jekaterinburg (Russland). Die Serie beleuchtet das künstlerische und private Umfeld der jungen Solistin. Wichtige Wegbegleiter:innen wie ihr Manager, ihr Labelchef, ihre Health Coachin sowie Familie und enge Freundschaften spielen eine zentrale Rolle. Auch ein deutscher Kunst-Mäzen, der für Anastasia zu einer Art Ersatzonkel geworden ist, wird vorgestellt.

Einfühlsame Kameraarbeit

Die Regisseurinnen Grete Liffers und Sophie-Caroline Danner fangen mit dem empathischen Kamerateam einmalige Szenen aus Anastasia Kobekinas Alltag ein. Vom Kofferpacken, über gesundheitliche Abgeschlagenheit bis hin zu Cellostunden mit ihrer Professorin Kristin von der Goltz. Zudem kommen internationale Musik-Stars wie Geigerin Patricia Kopatchinskaja und Dirigent Paavo Järvi zu Wort, die das Potenzial der jungen Cellistin erkennen und ihre eigenen jahrelangen Erfahrungen mit dem knallharten Klassikbetrieb teilen. Anastasia Kobekina fasst es folgendermaßen zusammen: "Es ist so ein Beruf, in dem man im Alltag an seinen Schwächen arbeitet, und dann muss man sich auf seine Stärken fokussieren, um auf der Bühne zu stehen."

Dynamisches Storytelling

Auserzählte dokumentarische Szenen und schnell geschnittene Aufnahmen aus dem Klassik-Business wechseln sich ab und werden durch persönliche und emotionale Off-Kommentare der Künstlerin in immer neue und besondere Kontexte gestellt. Jede einzelne Folge verdeutlicht den Druck, unter dem junge aufstrebende Klassiktalente heutzutage stehen – und welchem sie auch standhalten müssen, um ihrem Traum näher zu kommen. Erst der Klassikbetrieb macht sie zu Stars. Oder in den Worten von Anastasia Kobekina: „Ich glaube es, sind drei Faktoren: Begabung, starker Wille und Glück.“

Anastasia Kobekina – Jetzt oder nie!

Folge 1: Große Ziele – 21‘48“

Folge 2: Play the Game – 27‘35“

Folge 3: Um jeden Preis – 25‘54“

Folge 4: Zukunft ist jetzt! – 22‘48“

„Anastasia Kobekina – Jetzt oder nie!“ ist eine Doku-Serie von Grete Liffers, Co-Regie Sophie-Caroline Danner. Eine Co-Auftragsproduktion der sounding images GmbH in Zusammenarbeit mit WDR (Federführung), BR und SWR.

ARD Klassik zeigt alle vier Folgen ab dem 1. Februar 2025 in der ARD Mediathek: ard-klassik.de.

