Nachhaltige Tipps für ein gemütliches Zuhause / Rezepte, Anleitungen und mehr online und auf Instagram / ab 14.10., 12:45 Uhr im „ARD-Buffet“ im Ersten

Der Winter kommt, draußen wird es ungemütlich. Umso wichtiger, es sich zu Hause schön und kuschelig zu machen – eben „hyggelig“. In der neuen zehnteiligen ARD-Buffet-Reihe „hyggelig“ zeigt DIY-Bloggerin Katharina Pasternak, wie man es sich mit wenig Aufwand daheim gemütlich machen kann – einfach, sparsam und nachhaltig: etwas für die Seele, wenn's draußen kalt und dunkel wird. Außerdem lädt sie in jeder Folge einen anderen Gast zu sich nach Hause ein, der eine leckere Kleinigkeit zubereitet. Zum ersten Mal „hyggelig“ im „ARD-Buffet“ wird es am Freitag, 14. Oktober 2022, ab 12:15 Uhr im Ersten.

Rezepte, Anleitungen und Reels kostenlos auf ARD-Buffet.de und als Insta-Reels

Alle Rezepte zu den hyggeligen Köstlichkeiten und alle Anleitungen zu den DIY gibt es online unter ARD-Buffet.de. Auf dem SWR Instagram-Kanal „einfach kreativ“ werden zudem die DIY-Projekte als Reel geteilt. Gleich in der ersten Folge geht es um „hyggelige Teatime“. Dabei zeigt die bekannte DIY-Bloggerin Katharina Pasternak, wie man wiederverwendbare Teebeutel selbst machen kann – ohne dafür einkaufen zu müssen. Dazu begrüßt sie Hygge-Influencerin Larissa Köper, die umwerfend leckere Scones zubereiten wird. Die weiteren Folgen zu Themen wie „hyggelige Kürbiszeit“, „hyggeliger Weihnachtsmarkt“ oder „hyggelige Adventszeit“ gibt es im „ARD-Buffet“ dann wöchentlich. Mit von der Partie sind unter anderem Spitzenkoch Kevin von Holt, Tortenbloggerin Jessica Siemens, Youtuber Can Akpinar oder Kreativ-Bloggerin Sylwia Gervais.

Sendungen und Links:

„ARD-Buffet“, montags bis freitags immer 12:15 Uhr im Ersten

Online unter: swr.de/buffet

Auf dem SWR Instagram-Kanal „einfach kreativ“: instagram.com/einfachkreativ

Hygge-Influencerin Larissa Köper bereitet Scones zu. ©SWR/Nordisch TV/Marike Hoppe SWR Marike Hoppe Bild in Detailansicht öffnen Die bekannte DIY-Bloggerin Katharina Pasternak zeigt wie man wieder verwendbare Teebeutel selbst machen kann, ohne dafür einkaufen zu müssen. ©SWR/Nordisch TV/Marike Hoppe SWR Nordisch TV/Marike Hoppe Bild in Detailansicht öffnen

